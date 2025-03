Landsbergs Handballer gehen daheim auf Punktejagd

Mit dem TSV Gilching haben die Landsberger Handballerinnen am Samstag ab 16 Uhr in der Isidor-Hipper-Halle ein Team aus dem Mittelfeld der Bezirksoberliga zu Gast, das bisher vor allem zu Hause gepunktet hat. So auch beim Hinspiel gegen die TSV-Damen. Zuletzt hatte Gilching gegen den Ligaprimus, die SG Biessenhofen-Marktoberdorf, trotz Niederlage lange gut mitgehalten. Es wird also eine Herausforderung, chancenlos sind die Gastgeberinnen aber nicht.

Auch im Mittelfeld der Bezirksoberliga steht der Gegner der Herren-Mannschaft. Im Anschluss an die Damen geht es um 18 Uhr gegen die Zweite des TSV Herrsching. Die Gäste vom Ammersee haben sich in der Tabelle langsam nach oben gearbeitet, wenn auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Im Februar haben sie mit einem Sieg gegen Würm-Mitte für Beachtung gesorgt und zuletzt gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz überzeugt. Die TSV-Herren gewannen das Hinspiel im Schlussspurt deutlich, mussten aber einiges investieren. Derzeit sieht es so aus, dass das Team besser aufgestellt sein wird als am vergangenen Wochenende. Konzentration, vor allem bei der Chancenverwertung, wird nötig sein und weiterhin eine stabile Abwehr.

Auch die Jugend des TSV Landsberg ist im Einsatz

Das erste Heimspiel in der Isidor-Hipper-Halle bestreitet die männliche B-Jugend ab 14 Uhr gegen den Nachwuchs des TSV Waltenhofen. Die F-Jugend fährt am Samstag mit zwei Teams zum Turnier nach Mindelheim. Die männliche D2-Jugend bestreitet Spiele gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz und den VfL Buchloe. Die weibliche C1-Jugend spielt beim TSV Partenkirchen und die weibliche A-Jugend in Gilching.

Am Sonntag steigt dann in der Hipper-Halle das große Heimturnier der E-Jugend. Acht Teams aus der näheren Umgebung, darunter drei aus Landsberg, sind am Start. Die weibliche C2 Jugend ist beim TSV Herrsching zu Gast. Ab Uhr bestreitet dann die männliche A- Jugend (Bezirksoberliga) zu Hause gegen die HSG Leipheim/Silheim das verlegte Rückspiel. Das Team will die unglückliche Auswärtsniederlage gegen die HSG wettmachen, um die Chance auf die Meisterschaft zu wahren. (AZ)