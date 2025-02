Landsbergs Handballer müssen sich die Punkte hart erarbeiten

Während die Damen ein spielfreies Wochenende hatten, mussten die Herren des TSV Landsberg in der Handball-Bezirksoberliga antreten. Zu einem schweren Spiel, wie sich zeigte - doch die Landsberger konnten sich gegen Sonthofen für ihren Einsatz belohnen.

Schon der Erfolg im Hinspiel beim Aufsteiger TSV Sonthofen war mühsam für die Landsberger - ähnlich lief es auch im Rückspiel. Dabei begannen die Gastgeber gut, Trainer Florian Pfänder hatte das Team gut eingestellt. Mit kompakter Abwehr und druckvollem Spiel in die Tiefe setzten sich die Landsberger zügig ab (6:0/6.). Doch die Gäste waren nicht zu unterschätzen. Sie waren zwar knapp besetzt, profitierten aber von ihrer Erfahrung, und bei Landsberg ging die Linie verloren - vielleicht war es in den ersten Minuten doch zu einfach gewesen. Mit manchmal zu schnell genommenen und nicht mehr so präzisen Würfen lud man die Gäste zu Gegenstößen ein. Diese nutzte Sonthofen zum Ausgleich (7:7/14.) und das Spiel war wieder vollkommen offen. Die Landsberger taten sich schwer, auch eine Auszeit griff nicht. So konnte Sonthofen sogar noch auf 9:7 (17.) vorlegen.

Aber die Gastgeber fingen sich wieder, spielten die Angriffe geduldiger zu Ende und hatten damit Erfolg. Sie glichen aus und legten zwei Tore vor, wobei mehr möglich gewesen wäre. Jedoch hatten die Landsberger mehrmals Pech, der Ball sprang einige Male vom Pfosten wieder raus, statt über die Linie. Und die Gäste blieben gefährlich, eroberten den Ball und mit schnellem Spiel nach vorne trafen sie wieder aus der ersten und zweiten Welle zum 16:16-Pausenstand.

Christoph Dreher erzielt wichtige Treffer für den TSV Landsberg

In der zweiten Halbzeit ging es zunächst so weiter, meist legte Landsberg ein Tor vor und Sonthofen glich aus. Drei nicht genutzte Siebenmeter taten da natürlich weh. Aber die Gastgeber kämpften weiter und wichtig war dabei, dass nun Christoph Dreher regelmäßig traf. So gerieten sie nicht mehr in Rückstand und legte in den letzten Minuten sogar noch drei Tore vor (30:27/57.). Das konnten die Gäste nicht mehr kontern und so war es wieder Christoph Dreher, der Sekunden vor dem Schlusspfiff mit seinem 12. Treffer zum 33:30-Endstand traf. „Das nennt man wohl einen Arbeitssieg“, sagte Landsbergs Trainer Florian Pfänder nach dem Spiel. „Das hätte so nicht sein müssen, nach dem Lauf am Anfang haben wir nicht mehr das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten und hatten Probleme, wieder zur Linie zurückzufinden. Aber wichtig ist der Sieg und zwei Punkte gibt es dafür auch.“ (AZ)

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Janno Piper, Nikolai Putz (4), Christian Eisen, Johannes Kauter, Fynn Meier (6), Lukas Spieß (2), Christoph Dreher (12), Alexander Schwarz (3), Armin Ahic (1), Marco Spranger (1), Arne Quitsch, Kai Roth (4/2).