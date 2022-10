Landsbergs Handballer sind bei einem Mitaufsteiger zu Gast

Die Handballer des TSV Landsberg sind in Burghausen zu Gast. Beide Mannschaften müssen sich in der Landesliga noch zurechtfinden.

Nachdem man in Simbach bei einer der Topmannschaften der vergangenen Landesliga-Saison gastierte, geht es für die Landsberger Handballer am Samstag wieder zu einem Team, das eher auf Augenhöhe zu sein scheint, zum SV Wacker Burghausen.

Die Gastgeber sicherten sich in der Bezirksoberliga Altbayern über den direkten Vergleich die Meisterschaft vor zwei weiteren punktgleichen Mannschaften und somit nach 14 Jahren wieder den Aufstieg in die Landesliga.

Burghausen noch ohne Sieg in der Handball-Landesliga

Im ersten Spiel gab es noch eine Niederlage gegen den starken Eichenauer SV, im zweiten Spiel erkämpfte man sich, wieder zu Hause, einen Punkt gegen den favorisierten TSV Ottobeuren. Nach einer beherzten Aufholjagd trennten die Burghausener am Schluss nur drei Sekunden vom doppelten Punktgewinn.

Als Saisonziel hat man bei den Gastgebern den Klassenerhalt ausgegeben, ähnlich wie in Landsberg. Dafür hat man sich mit jungen Talenten aus dem Umland und einem routinierten kanadischen Nationalspieler verstärkt. Es erwartet die Landsberger also ein engagierter Gegner, der auch von seiner Begeisterung lebt und der sicher nicht so schnell aufgibt.

In Landsberg hat man während der Woche die deutliche Niederlage vom vergangenen Wochenende (22:44) abgehakt und sich auf das Spiel gegen Burghausen fokussiert. Es wird darauf ankommen, von Beginn an mit mannschaftlicher Geschlossenheit dem Gegner Paroli zu bieten.

Landsberg muss Ausfälle wegstecken

Trainer Dirk Meier hofft, dass der Kader wieder vollständiger ist. Bislang stehen die Landsberger mit 4:2 Punkten nach drei Spielen noch gut da: Der Aufsteiger geht als Tabellenvierter ins Duell der Aufsteiger.

Ihr erstes Saisonspiel bestreiten die zweiten Herren am Sonntag beim TSV Mindelheim II. Die Damen müssen noch eine Woche warten, bis es für sie losgeht. (AZ)