Landsbergs Handballer sollten wieder mal punkten

Für die Handballer des TSV Landsberg geht es um den Klassenerhalt in der Landesliga. Diesmal treten sie bei einem Mitkonkurrenten an.

Ganz unterschiedliche Aufgaben haben die Handball-Mannschaften des TSV Landsberg am Wochenende vor sich.

Die erste Herrenmannschaft spielt am Samstag, 16 Uhr, bei der zweiten Mannschaft von HT München. Für beide Teams wäre es mal wieder Zeit für zwei Punkte, um im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga im Rennen zu bleiben. Aktuell sind die Landsberger auf Platz acht (12:18), die Gastgeber (9:23) auf Rang zehn.

Im Hinspiel setzten sich die Landsberger zu Hause mit 31:29 durch. Am vergangenen Spieltag allerdings kassierten sowohl die Landsberger als auch die Münchener deutliche Niederlagen.

Im Landsberger Rückraum ist die personelle Situation angespannt

Bei den Landsbergern wird sich die angespannte Personalsituation im Rückraum nicht wesentlich entschärfen. Sie müssen daher wieder einmal auf Einsatz, mannschaftliche Geschlossenheit und diszipliniertes Spiel bauen.

Handball-Damen haben Klassenerhalt so gut wie sicher

Ganz anders die Situation bei den Damen. Mit dem Abstieg aus der Bezirksoberliga haben sie, aktuell Platz vier, ziemlich sicher nichts mehr zu tun. Sie können unbelastet am Samstag (14 Uhr) beim oberen Tabellennachbarn TSV Ottobeuren antreten. Das Heimteam gehört sicher zu den stärksten der Liga und hat die Hoffnung, doch noch nach ganz vorne zu kommen, noch nicht aufgegeben. Das Landsberger Team hat aber schon bewiesen, dass es auch Top-Teams ärgern kann.

Das einzige Heimspiel am Wochenende bestreitet die C-Jugend am Samstag ab 11 Uhr in der Hipper-Halle gegen die HSG Dietmannsried/Altusried II. Die A-Jugend fährt am Samstag zur SG Kaufbeuren/Neugablonz. Am Sonntag laufen die D-Mädchen in Fürstenfeldbruck zu zwei Spielen auf. Die B-Jugend ist in Schongau und die B-Mädchen sind bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz im Einsatz. Die Herren II versuchen, den Vorrundenerfolg bei der SG Kaufbeuren II zu wiederholen. (AZ)