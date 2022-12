Landsbergs Handballer verlieren enge Partie

Die Handballer des TSV Landsberg zeigen eine couragierte Leistung, können sich aber nicht belohnen. Die Damen machen es besser und feiern einen Arbeitssieg.

Vieles richtig gemacht, toll gekämpft und doch knapp verloren. Eine bittere Niederlage mussten Landsberger Handballer in der Landesliga gegen die Reserve des TSV Allach im heimischen Sportzentrum hinnehmen. Dass es schwer werden würde war klar, aber die Männer waren diesmal besser aufgestellt auch wenn einigen noch etwas Spielpraxis fehlte. Am Ende entschieden Nuancen und es hieß 34:35.

Die Partie begann mit Tempo auf beiden Seiten. Die Gäste machten weiter Druck. Immer wieder gelangen ihnen schöne Kreisanspiele. So richtig bekamen das die Landsberger während der ganzen Partie nicht in den Griff. Was auch nicht einfach war, musste doch gleichzeitig auf den wurfkräftigen Rückraum geachtet werden. Der Vorsprung der Allacher konnte wieder egalisiert werden (9:9/19.). In der Abwehr fand Landsberg nun bessere Lösungen und im Angriff machte das Team mehr Druck. So war das 16:16 zur Pause dem Spielverlauf angemessen.

Landsberg hält Partie gegen Allach lange offen

Im der zweiten Hälfte ging es weiterhin eng zu. Eine vergebene Chance und eine Strafzeit nutzen die Gäste um sich deutlicher abzusetzen. Von der Bank kamen bei ihnen nur verstärkt frische A-Jugend Spieler, die zeigten, dass sie nicht umsonst in der Bundesliga spielen. Aber die Landsberger gaben sich nicht auf. In einer Auszeit neu eingestellt, starteten sie die Aufholjagd und waren mit 4:0-Toren in Folge wieder dran (31:31/54.), Nach der 56. Minute wurden aber Chancen vergeben und auch den letzten Wurf Sekunden vor dem Abpfiff hielt der gegnerische Torhüter.

Das musste man auf Landsberger Seite erst mal verdauen. „Ist sehr schade, so zu verlieren. Man hat ja gesehen, dass wir mithalten können wenn wir einigermaßen besetzt sind,“„ sagte Abteilungsleiter Roland Neumeyer. Enttäuscht war auch Trainer Dirk Meier über den Ausgang: „Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, alle haben alles gegeben, die Jungs haben gut mitgespielt.“ In der Tabelle belegen die Herren Rang 9. Kommenden Sonntag kommt dann Tabellennachbar HT München an den Lech.

Landsbergerinnen haben in erster Halbzeit Probleme

Einen Arbeitssieg feierten die Damen des TSV Landsberg. So richtig fit waren nach der Krankheitswelle etliche Handballerinnen noch nicht. Und es fehlten Training und Spielpraxis. Vielleicht lag es daran, dass das Team gegen die HSG Isar-Loisach im Heimspiel der Bezirksoberliga in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Spur kam. Der Landsberger Angriff entfaltete wenig Effektivität und mit einigen technischen Fehlern machte sich das Team das Leben schwer. Und lange gelangen wenige der sonst so wichtigen Tore von außen.

Die Gäste witterten ihre Chance und kamen mit Zug zum Tor zum Erfolg. So ging es mit einem für den TSV unbefriedigenden 9:10 in die Pause. Es war Anni Stroers, die die verletzte Veronika Stöcker im Tor vertrat, die mit vielen Paraden und gutem Stellungsspiel einen größeren Rückstand verhinderte. Nach dem Wechsel kamen die Landsbergerinnen besser ins Spiel. Immer wieder blitze auch das spielerische Können auf. Sie mussten aber nach wie vor für jeden Treffer viel investieren, taten das aber auch und hatten so meiste einen leichten Vorteil auf ihrer Seite (13:12/39.).

In der Abwehr wurde jetzt mehr der Kontakt zur Gegnerin gesucht und so der gegnerische Rückraum gebremst. Es war die angeschlagene Marina Hereth die dann mit drei Toren, darunter ein verwandelter Siebenmeter, für die zum Sieg notwendigen Tore sorgte. „Die HSG war nicht leicht zu spielen für uns. Ihre manchmal unorthodoxen Aktionen waren schwer vorherzusehen. Und die erste Hälfte waren wir immer wieder nicht so richtig präsent. Das wurde dann aber besser. Anni im Tor war natürlich eine Bank“, blickte Trainer Christoph Spitschan auf das Spiel. Mit dem Sieg halten die Landsbergerinnen auf dem 7. Platz den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle. Nächsten Samstag geht es zum Tabellennachbarn aus Herrsching.





Erfolgreich war auch die Reserve der Herren in ihrem Heimspiel gegen Herrsching III in der Bezirksklasse. Beide Teams traten mit enger Besetzung an. Es entwickelte sich ein enges Match, das bis zur 26. Minute (15:14) ausgeglichen war. dann gelang es Landsberg durch eine konzentriertere Abwehrleistung und einige gute Paraden von Leon von Hayek sich Vorteile zu erarbeiten. Mit 19:15 ging es in die Pause. Herrsching probierte in der zweiten Hälfte, mit Manndeckung gegen den starken Moritz Hierstetter, den Angriffsschwung zu bremsen. Landsberg fand aber stets die richtigen Antworten und setzte sich ab. Antreiber waren vor allem Kapitän Yannick Müller, der neben einer starken Abwehrleistung auch 16 Tore beisteuerte und Simon Metzner mit sieben Treffern. Am Ende hieß es 42:22. (AZ)

Damen Stroers, Essig (2), Hierstetter, Hereth (8/2), Bonfert, Kemeny (1), Huch, Anders (1), Juchem, Kieslinger (2), Fugatt (9/3).

Herren Keller, Nietsch, Leppert (2), Putz (1), Eisen (3), Kauter (5), Piper, Meier (2), Spieß (1), Jorasch, Schwarz (4), Balogh (6), Piepenburg, Denner, Roth (10/6).

Herren II von Hayek, Licht, Yannick Müller (16/2), Altmiks, Metzner (7), Riedl (1),S. Ontl (2), Vollhaber (1), Redl (5), Hierstetter (7), Liebeskind (3),