Landsbergs Handballer wollen gegen Fürstenfeldbruck nachlegen

Vom 26. November bis 14. Dezember findet die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland und den Niederlanden statt. Im Vorfeld und zum Teil parallel sollen die Stars, von morgen, die Mädchen und Jungs der D-Jugenden, im Fokus stehen. Bei den Mini-WM-Turnieren wird der offizielle Spielplan nachgespielt und so in allen Bundesländern Mini-Weltmeister und Weltmeisterinnen gekürt. Jede Mannschaft vertritt eine der teilnehmenden Nationen. Für die Landsberger TSV-Handballer nimmt die weibliche D-Jugend teil, sie spielt als „Norwegen“. An Freitag steigen sie in die Vorrunde ein und treffen in Schwabmünchen auf Kasachstan (SG Kempten-Kottern), Südkorea (TSV Schwabmünchen) und Angola (TSV Ottobeuren).

Landsbergs Zweite tritt bei Gröbenzell-Olching 2 an

Auch andere Landsberger Teams sind im Einsatz. Die 1. Herrenmannschaft tritt in der Bezirksoberliga am Samstag ab 16.45 Uhr beim TuS Fürstenfeldbruck II an. Nach einem Jahr Bezirksliga ist die Zweite der Brucker wieder da und erreichte im ersten Spiel zu Hause gegen die HSG Isar-Loisach ein Remis. Auch ihnen wird es zunächst einmal um den Klassenerhalt gehen. Wenngleich die Bezirksoberliga für die „Zweite“ eines Drittligsten nicht das Ende der Ansprüche sein dürfte. Die Landsberger wollen an den Erfolg gegen Gilching anknüpfen und können wohl einigermaßen gut ausgestellt ins Spiel gehen. Die Herren 2 ist in der Bezirksklasse Ost bei der HSG Gröbenzell-Olching II zu Gast. Die Gastgeber hatten bisher nur ein Spiel und das haben sie knapp gewonnen. Es wird für die Landsberger darauf ankommen, auch auswärts Konzentration und Einsatz zu zeigen.

Die Damen sind spielfrei. Die weibliche B spielt am Samstag in Oberstaufen. Am Sonntag trifft dann die männliche D-Jugend auf den gastgebenden TV Waltenhofen und den TuS Fürstenfeldbruck.