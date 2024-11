Landsbergs Handballer zeigen souveräne Leistung

Die Handballer des TSV Landsberg befinden sich im Aufwind: Nach einem einem intensiven Spiel holte sich das Team von Trainer Florian Pfänder in der Bezirksoberliga bei der Zweiten des TSV Herrsching mit einem am Schluss klaren 37:32 die Punkte. Dabei war erneut eine klare Verbesserung zu sehen.

Das Spiel begann ausgeglichen, mit wechselnder Führung. In der 19. Minute sorgte Simon Grieshammer mit seinem bereits fünften Treffer für die erste Landsberger 2-Tore-Führung (11:9). Der Landsberger Angriff funktionierte und der Abstand hätte noch größer sein können, doch Herrsching nutzte das nicht optimale Rückzugsverhalten sehr gut aus. So blieb es eine enge Sache bis zur Pause (19:18). Der Start in die zweite Hälfte gelang den Landsbergern optimal. Innerhalb von 40 Sekunden erzielten sie drei Treffer (21:18/32.). Jetzt war das Rückzugsverhalten deutlich besser und man zwang die Gastgeber so immer wieder in den Positionsangriff, der wenig Wirkung hatte. Nur gelang es nicht, den Sack zuzumachen, zu viele gut heraus gespielte Chancen wurden vergeben. Herrsching profitierte besonders in dieser Phase von einer Fülle von Siebenmetern. Es sollten insgesamt acht werden, Landsberg wurde nur einer zugesprochen.

Landsberg baut die Führung aus

Aber Landsberg blieb in Führung und spielte wieder stabiler, auch wenn die Gastgeber noch mal auf 25:26 (44.) herankamen. Zum Schluss nahm Herrsching die dominierenden Landsberger Simon Grieshammer und Fynn Meier noch in Manndeckung, was aber völlig wirkungslos blieb: Vor allem über Anspiele an den Kreis und den sicheren Christian Eisen baute das Team von Florian Pfänder den Vorsprung weiter aus, bis zum sicheren 37:32-Erfolg. „Das war teilweise schon ein wildes Spiel“, sagte Pfänder nach der Partie. „Aber die Jungs haben in der zweiten Hälfte gut die Kurve bekommen. Alle haben ihre Spielzeiten bekommen und ihren Beitrag geleistet, ein verdienter Sieg. Und schön, dass dieses Mal das Überzahlspiel gut funktioniert hat.“ Damit belegen die Landsberger mit ausgeglichenem Punktekonto den 7. Tabellenplatz. (AZ)

TSV: Leon von Hayek, Sascha Horn, Simon Grieshammer (9), Janno Piper (2), Nikolai Putz (3), Christian Eisen (5), Johannes Kauter, Fynn Meier (8), Lukas Spieß (3), Alexander Schwarz (2), Armin Ahic, Kai Roth (5), Robin Ontl (1).