Landsbergs Handballerinnen starten mit neuem Trainer in die Saison

Ganz positiv gehen die Handballerinnen des TSV Landsberg in die neue Saison der Bezirksoberliga. Am Samstag starten sie um 17 Uhr beim TSV Weilheim. In der vergangenen Saison konnten sich die Landsbergerinnen mit zwei Siegen durchsetzen. Was nun konkret möglich sein wird, lässt sich allerdings noch nicht genau sagen. Deswegen sei es auch schwer, ein Saisonziel zu formulieren, sagen die Verantwortlichen. Klar ist, dass die Landsbergerinnen mit Amer Becirhodzic einen engagierten und qualifizierten Trainer gefunden haben.

„Wir arbeiten alle gerne mit Amer zusammen, bei ihm können wir noch einiges lernen. Vor allem wissen wir jetzt, was das Wort ,schnell‘ bedeutet“, berichtet die langjährige Spielerin Franziska Kemeny. „Die Stimmung im Team ist gut und ich denke, wir können eine erfolgreiche Saison spielen.“ In den zahlreichen Vorbereitungsspielen war schon etwas von seiner Handschrift zu sehen - Becirhodzic ist moderner Tempo-Handball wichtig. „Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber was wirklich geht, muss sich noch zeigen. Potenzial an sich ist da. Die Spielerinnen ziehen im Training auch gut mit. Allerdings war die personelle Konstanz in der Vorbereitung nicht so, wie es nötig gewesen wäre, um auch spielerisch sicher weiterzukommen. Hier wäre ich gerne schon an einem anderen Punkt. Es gab immer wieder gute Aktionen, aber wie wir das über 60 Minuten halten können wird sich zeigen“, so der Trainer.

Der Kader der Landsberger Damen ist größer geworden

Im Kader gibt es einige Veränderungen. Aus persönlichen Gründen werden Veronika Stöcker, Nadja Marx und Gabriela Cistelecan nicht auflaufen. Neu dazu gestoßen ist Michelle Schleevoigt, die aus beruflichen Gründen in die Region gezogen ist. Schon am Ende der vergangenen Saison wieder eingestiegen ist die erfahrene Simone Rank. Auch Hannah Rastel greift noch mal an. Viel Qualität bringt die junge Hana Becirhodzic in den Rückraum mit ein, die sich im Sommer noch dem Team angeschlossen hat. Mit einem Doppelspielrecht werden zusätzlich die A-Jugendlichen Mareike Böhm und Amelie Weigel die Damenmannschaft tatkräftig unterstützen. So kommt ein großer Kader mit vielen sehr erfahrenen und etlichen jungen Spielerinnen zusammen. Zu den neuen Mannschaften in der Bezirksoberliga gehören der TV Immenstadt und HSG Isar-Loisach, die aus der Bezirksliga aufgestiegen sind. Der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ist aus der Landesliga abgestiegen. (AZ)