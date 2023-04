Handball

21.04.2023

Letztes Heimspiel für die Handballer des TSV Landsberg

Artikel anhören Shape

Am Samstag steht für die Herren des TSV Landsberg das letzte Heimspiel in der Landesliga an. Auch die Damen sind im Einsatz.

Zwei Herrschinger Teams haben die Landsberger Handballer am Samstag zu Gast. Für die Herren ist es das letzte Heimspiel in der Landesliga. Den Anfang machen aber die Handball-Damen des TSV Landsberg. Ab 13.30 Uhr haben sie im Sportzentrum die Zweite des TSV Herrsching zu Gast. Die Herrschingerinnen stehen zwei Punkte hinter den Gastgeberinnen und haben zuletzt viermal in Serie gewonnen. Der Auftakt der Serie war der Heimsieg gegen Landsberg gewesen – und diese Partie haben Trainer Christoph Spitschan und sein Team in doppelter Hinsicht nicht gut in Erinnerung. Zum einen natürlich wegen der Niederlage, aber man kam auch mit der sehr körperbetonten Spielweise nicht klar. Da sah man manche Schiedsrichterentscheidung eher kritisch. Letztlich musste man sich aber auch aufgrund des kleinen Kaders geschlagen gegeben. Die Gäste aus Herrsching können noch Platz zwei erreichen Diesmal hofft man, bis auf die Langzeitverletzten, gut aufgestellt zu sein. Aber gegen die HSG Isar-Loisach hat man bereits gezeigt, dass man auch mit nicht optimaler Aufstellung erfolgreich spielen kann. Beide Mannschaften haben aber mit Aufstieg und Abstieg nichts mehr zu tun. Ab 16 Uhr treffen dann die Herren in ihrem letzten Heimspiel auf die Landesliga-Männer aus Herrsching, wieder ein Spitzenteam der Liga. Die Gäste haben noch eine rechnerische Chance auf den Relegationsplatz, und somit keine „Geschenke“ zu verteilen. Im Hinspiel hielt man lange gut mit, musste sich aber dann doch deutlich geschlagen geben. Mit dem Spiel verabschiedet sich auch Trainer Dirk Meier, der, wie berichtet, zu Saisonende aufhört. Für die B-Mädchen hat bereits die neue Saison begonnen. Sie treten am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde zur Bezirksoberliga in Waltenhofen an. (AZ)

Themen folgen