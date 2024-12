Machbare Aufgaben für die Handball-Teams des TSV Landsberg

Fast alle Handball-Teams des TSV Landsberg sind am Wochenende in der Isidor-Hipper Halle zu sehen. Schon um 9 Uhr startet am Samstag die weibliche D-Jugend mit zwei Spielen. Den Abschluss und - hoffentlich Höhepunkt - bildet die 1. Herrenmannschaft um 20 Uhr. Sie hat in der Bezirksoberliga den TSV Gilching zu Gast.

Der Aufsteiger Gilching steht mit 6:10 Punkten derzeit auf dem 8. Tabellenplatz. Zuletzt hatten die Gäste nach vier Niederlagen in Serie mit einem Heimsieg gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz wieder gepunktet. Die Landsberger stehen aktuell mit dem umgekehrten Punktestand von 10:6 auf dem 4. Tabellenplatz. Sie wollen nach drei klaren Siegen natürlich zu Hause weiter punkten, um sich in der Tabelle oben festzusetzen.

Vorher, ab 18 Uhr, wollen die Landsberger Damen in der Bezirksoberliga gegen den SC Weßling endlich wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Die Gäste stehen nur einen Punkt vor den Landsbergerinnen, die aktuell den drittletzten Tabellenplatz belegen, und konnten nur in ihrem ersten Saisonspiel doppelt punkten. Auch für sie läuft die Saison nicht so, wie erhofft. Das Samstagsprogramm vervollständigen die C2-Mädchen, die ab 12 Uhr spielen, die C1-Mädchen (14 Uhr) und die A-Jugend ab 16 Uhr.

Auch am Sonntag ist der TSV Landsberg im Einsatz

Am Sonntag laufen in der Hipper-Halle noch die B-Mädchen (11 Uhr) und zum Abschluss, ab 13 Uhr, die Herren III auf. Nach Neugablonz fahren am Samstag die Anfänger und Fortgeschrittenen der F-Jugend. Etwas weiter hat es die B-Jugend, sie muss nach Waltenhofen. Und die C-Jugend hat am Sonntag ab 9 Uhr in Schwabmünchen ein „Frühschicht“ zu absolvieren. (AZ)