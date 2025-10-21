Die Handball-Mädchen des TSV Landsberg erzielen souveräne Siege

Sehr zufrieden darf man beim TSV Landsberg mit dem Abschneiden der Mädchen-Mannschaften in der laufenden Saison sein: Sowohl die C-, als auch die D-Mädchen feierten zuletzt überzeugende Sieg in ihren Ligen.

C-Jugend Die Landsbergerinnen hatten sich sicher für die Bezirksoberliga (BOL) qualifiziert und gewannen ihr erstes Spiel in Forstenried klar mit 36:19. Der Gast vom TuS Fürstenfeldbruck war dann etwas fordernder. Aber nachdem die ersten Minuten eher ausgeglichen waren, erarbeiteten sich die TSV-Mädchen einen 10:5-Vorsprung (8.). Landsberg spielte im Angriff schnell, ballsicher und variantenreich, blieb in den entscheidenden Momenten geduldig und schloss überlegt ab. Aber die Gäste hielten dagegen und so konnte man den Vorsprung zwar gut halten, aber nicht mehr ausbauen.

Die Landsberger Mädchen zeigen sich vor allem im Angriff stark verbessert

Daran änderte sich auch nach dem Wechsel (22:17/25.) wenig. Landsberg blieb im Angriff gut strukturiert und zog kurzzeitig auch acht Tore weg. Zwar stabilisierte sich die Abwehr der Brucker wieder, aber Landsberg hatte die Partie im Griff, der sich abzeichnende Sieg geriet nicht in Gefahr und fiel mit 36:30 auch leistungsgerecht aus. Trainerin Stefanie Salis war natürlich auch zufrieden: „Nach vorne setzen die Mädels immer besser um, was wir im Training üben. In der Abwehr haben noch nicht alle immer gezeigt haben, was sie können. Insgesamt spielen wir immer schneller und da wollen wir hin, prima.“ Und nach dem dritten Sieg, gegen Herrsching, sind die Landsbergerinnen zurzeit Tabellenführer.

TSV: Nina Holzmann, Paula Salis (3/2), Alina Rigel, Suela Bushati (3), Nicole Ivanova (1), Johanna Krumm (1), Paula Noreisch, Julia Schweiger (4), Luise Schingnitz, Katharina Friedrich (10/2), Mila Käck (2), Annika Böhm (6), Magdalena Krumm (6), Julia Alsleben.

D-Jugend Zu zwei Spielen in der Bezirksliga ging es für die D-Mädchen nach Ottobeuren. In der ersten Partie trafen die TSV-Mädchen auf die Gastgeber. Zuletzt hatte man gegen den TSV Ottobeuren im Rahmen der Mini-WM - allerdings ersatzgeschwächt noch das Nachsehen. Diesmal war Landsberg komplett und es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Landsberger Nachwuchs zeigte eine sichere Chancenverwertung im Angriff, stand in der Abwehr gut und machte wenig technische Fehler. Die Abwehr von Ottobeuren stand recht defensiv, das forderte mehr eins-gegen-eins-Aktionen, die nicht immer gelangen. Trotzdem war Landsberg am Schluss mit einem Treffer vorne und hatte auch noch eine Torschützin mehr, damit gewann Landsberg 24:22.

Viele verschiedene Torschützinnen freuen die Trainer

Im zweiten Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering fanden die TSV-Mädchen zunächst schwer in die Partie. und lagen zur Pause nur 7:6 vorne. Aber in der zweiten Halbzeit fanden sie wieder zu ihrem Spiel. Es gelangen schöne Anspiele und das Zusammenspiel lief wieder gut - der Lohn war ein deutlicher 24:13-Sieg, auch weil acht Mädchen als Torschützinnen erfolgreich waren. Das freute die Trainer Daniel Bauer und Tobias Müller besonders. (AZ)

TSV: Magdalena Friedrich, Selina Erdle, Luisa Schweiger, Heidi Schmid (6), Johanna Findikgil, Isabel-Fiona Krumm, Lou Herms Fernandez, Dumont Shushana, Braumüller Hannah, , Katharina Martin, Nora Holzmann.

