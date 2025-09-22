Handball-Teams des TSV Landsberg erwischen unglücklichen Start in die Bezirksoberliga

Einige personelle Änderungen hatte es vor dem Start in die Bezirksoberliga sowohl bei den Landsberger Herren als auch den Damen gegeben - damit waren alle gespannt, wie sich der Auftakt gestalten würde. Spielerisch konnten beide Mannschaften überzeugen, was das Ergebnis betrifft, hatten beide Pech - ein einziges Tor fehlte jeweils zum ersten Punktgewinn.

Herren Es war ein Krimi bis in die letzte Sekunde – doch am Ende mussten die Landsberger die Punkte Gastgeber SG Kaufbeuren/Neugablonz überlassen. Mit 28:29 (14:13) verlor das Team von Trainer Florian Pfänder, das trotz des Ausfalls von sechs Stammspielern einen großen Kampf ablieferte. Den Landsbergern war anzumerken, dass sie in dieser Besetzung kaum zusammengespielt hatten. Aber mit dem jungen Tobias Müller auf Mitte fand man immer besser in die Partie (4:4/9). Das Spiel bekam Struktur und die Abwehr wurde stabiler. Die erste Führung war der Lohn (6:5/11.). Das Spiel blieb ausgeglichen, dank eines Doppelschlags von Daniel Bauer ging Landsberg mit einer 14:13-Führung in die Kabine.

Landsberg spielt sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus

Nach dem Wechsel zeigte Landsberg seine beste Phase - und zog auf 17:13 weg. Doch die SG steigerte sich und kam in der 40. Minute wieder auf 16:17 ran. Der Landsberger Angriff dagegen stockte: Erst in der 41. Minute gelang wieder ein Tor zum 18:16. Auch dank der Tore von Johannes Kauter verteidigte Landsberg die Führung lange (26:23/53.), dann ließen aber die Kräfte nach, in der 57. Minute fiel der Ausgleich zum 27:27, schlussendlich gewann die SG 29:28. „Natürlich ist das zunächst mal eine Enttäuschung, aber ich bin mit meinem Team voll zufrieden. Am Schluss war halt der Tank leer“, meinte Trainer Florian Pfänder, spielerisch und kämpferisch befinde sich das Team auf dem richtigen Weg.

TSV: Leon von Hayek, Harun Cimpo, Daniel Bauer (6), Tobias Müller (4), Johannes Kauter (4), Ludwig Kreiß, Patrick Czok (2), Andre Pfeffer, Arne Quitsch, Kai Roth (11/5), Robin Ontl (1).

Die Landsberger Damen können auf ihre Rückkehrerin bauen

Damen Trotz einer lange überzeugenden Leistung unterlagen die Landsbergerinnen beim SC Weßling am Schluss noch knapp mit 16:17. Da die TSV-Damen einige Ausfälle hatten, war es gut, dass nach der Familienpause wieder Gabi Cistelecan dabei war und sich gleich wieder treffsicher zeigte. Die Landsbergerinnen erwischten den besseren Start und führten nach fünf Minuten bereits mit 4:1 - dann fand auch Weßling ins Spiel, ohne aber die Partie drehen zu können (9:6/18.). Mit Einsatz und gestützt auf viel Erfahrung ging Landsberg mit einer 12:9-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Weßling immer besser ins Spiel und in Unterzahl mussten die TSV-Damen den Ausgleich hinnehmen (13:13/41.). Danach machten sich immer mehr die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar, Landsberg war mit nur sieben Feldspielerinnen angereist. Die TSV-Damen kämpften bewundernswert, zum vierten Mal hielt Anne Aßner auch noch einen Siebenmeter, zum Sieg reichte es aber nicht mehr (16:17). „Trotz der Niederlage bin ich sehr zufrieden. Wir haben lange ein starkes Spiel gezeigt. Am Ende fehlte uns etwas das Glück und natürlich auch die Kraft“, meinte Trainer Amer Becirhodzic. (AZ)

TSV: Annelie Aßner Franziska Kemeny (3), Amelie Weigel, Carolin Schink (1), Annika Stroers, Gabriela Mihaela Cistelecan (7), Simone Rank (1), Manuela Friedrich (4).