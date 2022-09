Nächster Sieg: Traumstart für die Landsberger Handballer

Der TSV gewinnt in der Landesliga-Süd auch im zweiten Spiel. Wie Trainer Dirk Meier den Erfolg bewertet.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel holte sich die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer in der Landesliga-Süd im Heimspiel gegen den TUS Fürstenfeldbruck II. Wieder war es lange eine ausgeglichene Partie, in der sich die Landsberger mit Geduld in der zweiten Hälfte den Sieg sicherten.

Den besseren Start erwischten aber zunächst die aus der Bayernliga abgestiegenen Gäste. Sie machten Tempo und nutzten unglückliche Aktionen der Landsberger, um mit 0:3 in Führung zu gehen. Finn Meier antwortete schnell mit dem ersten Landsberger Treffer.

Landesliga-Süd: TSV Landsberg gewinnt verdient gegen Fürstenfeldbruck

Jetzt waren beide Teams auf Augenhöhe. Die technisch versierten Brucker kamen mit Ballsicherheit und gutem Mannschaftsspiel immer wieder zum Erfolg. Landsberg hielt mit, aus dem Rückraum sorgte József Balogh mit präzisen Würfen für Tore. Am Schluss waren es dann neun Treffer von ihm. Der TSV stabilisierte sich zusehends in Abwehr und Angriff, es war Nico Jorasch, der den Ausgleich zum 10:10 markierte (21.). Pascal Vanderhoeven machte auf der rechten Seite Tempo und im Angriff richtig Alarm.

So ging man mit zwei Toren in Führung (13:11/27.). 15:14 zur Pause war durchaus verdient. Dabei hatte man noch den verletzungsbedingten Ausfall des zuletzt so starken Johannes Kauter zu verdauen. Aber Trainer Dirk Meier hat in dieser Saison ein paar Optionen mehr.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machten die Gäste gleich richtig Druck und agierten jetzt auch in der Abwehr offensiver. Der Ausgleich gelang ihnen schnell, aber eine Führung wurde nicht daraus. Immer wieder legte Landsberg ein Tor vor und die Gäste zogen nach. Der TSV spielte konsequent weiter beweglich im Angriff mit Zug zum Tor, bekam in der Abwehr mehr Zugriff und ab der 40. Minute begann man sich sichtbare Vorteile zu erarbeiten (24:21/42.). Die Gäste kamen noch mal auf einen Treffer heran (25:24/47.) und hatten dabei auch mal Glück bei ihren Würfen. Doch Kai Roth war beim folgenden Siebenmeter sicher, sein Treffer zum 26:24 hielt sein Team in einer wichtigen Phase auf Kurs. Dann ging man wieder mit überlegtem Spiel nach vorne mit vier Toren in Führung und ließ sich die auch nicht mehr nehmen. Selbst in Unterzahl und gegen eine nun sehr offensive Deckung der Gäste behielt man die Übersicht und brachte so den Erfolg sicher nach Hause.

So lautet das Fazit von Trainer Dirk Meier

„Das haben die Jungs wieder ordentlich gespielt, haben ihre Linie gut gehalten“, war das Fazit von Trainer Dirk Meier. „Die Brucker haben nie aufgegeben, da muss man schon fokussiert bleiben, ich denke, ein verdienter Sieg.“

Es dauert, bis das Team wieder zu Hause antritt. Jetzt stehen erst einmal vier Auswärtsspiele an. Zum Auswärtsspiel am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr beim TSV Simbach hat der Verein mit Unterstützung der 3C Carbon Group eine Busfahrt organisiert. Fans können gemeinsam mit der Mannschaft im Bus mitfahren. (AZ)

TSV: Stassek, Keller, Eisen (1), Kauter, Meier (3), Vanderhoeven (4), Leppert, Jorasch (1), Balogh (9), Piepenburg (4), Spranger (2), Roth (5/4), Schweitzer (1), Putz (3)