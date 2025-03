Nur die Handball-Damen des TSV Landsberg sind im Einsatz

Der Handballer-Ball 2025 ist Geschichte, jetzt geht es für die Teams des TSV Landsberg wieder in die Halle. Das Training läuft sowieso wieder und für zwei Mannschaften geht es am Wochenende auch um Punkte.

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Damen in der Bezirksoberliga: Sie treten am Sonntag, ab 17.15 Uhr, bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf an. Die Gastgeberinnen sind nach wie vor ungeschlagen und nur noch ein paar Punkte vom direkten Wiederaufstieg entfernt. Zuletzt haben sie gegen den Tabellenzweiten TSV Ottobeuren eine starke Leistung gezeigt und diesen mit 12 Toren Vorsprung fast deklassiert. Für die Landsbergerinnen also eine knifflige Aufgabe, auch wenn sie sich zuletzt gegen den Dritten Waltenhofen mit einer starken kämpferischen Leistung die Punkte gesichert haben. Es gilt also, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und vielleicht gibt es ja auch mal eine Überraschung.

Die B-Mädchen (Bezirksliga) fahren am Samstag zum TSV Oberstaufen. Das Hinspiel hatten die Landsbergerinnen klar gewonnen - den Erfolg wollen sie natürlich wiederholen. (AZ)