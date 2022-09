Premierensieg für Landsbergs Handballer

Die Handballer des TSV gewinnen ihr Debüt in der Landesliga.

In einer lange ausgeglichenen Partie sicherten sich die Landsberger Handballer in der Landesliga-Süd zum Auftakt die Punkte gegen Haunstetten II. Noch keine Minute war auf der Uhr, als die Gastgeber mit einem schönen Kreisanspiel den ersten Treffer vorlegten. Doch die Landsberger ließen sich nicht beeindrucken. Das Team wirkte von Beginn an sehr konzentriert, Respekt vor der neuen, höheren Liga war spürbar, aber keine Unsicherheit.

Die Abwehr stellte sich immer besser auf das schnelle, druckvolle Spiel der Gastgeber ein. Und die Landsberger Torhüter Timo Stassek und Hendrik Nietsch zeigten eine überragende Leistung. Sie hielten vier Siebenmeter und machten viele freie Würfe zunichte. Im Angriff dauerte es, bis das Team ins Spiel fand. Der große Mittelblock der Gastgeber war nicht leicht zu überwinden. Das Spiel war schnell, die Führung wechselte immer wieder, und keine der Mannschaften konnte sich mehr als zwei Tore absetzen. Im Angriff lief es für Landsberger nicht immer rund, mit ein paar Ballverlusten weniger wäre mehr drin gewesen. Aber hinten waren die Torhüter eine Macht. So ging es mit 13:13 in die Pause.

Landsberg gelingen vier Treffer nacheinander

Den besseren Start hatte der TSV und legte zwei Treffer vor, kam aber nicht weg und musste danach einen Rückstand hinnehmen (16:17/35.). Dann verschoben sich die Gewichte zugunsten Landsbergs. Überlegt und mit Zug zum Tor gelangen vier Treffer in Folge (24:20/48.). Haunstetten steigerte noch mal das Tempo und kam vor allem aus der zweiten Welle immer wieder zum Erfolg, während der TSV-Angriff nicht mehr so präzise war. Der Sieg war aber nicht mehr in Gefahr. Das erste Heimspiel steht am Samstag um 16 Uhr im Sportzentrum an. (AZ)

TSV: Timo Stassek, Hendrik Nietsch, Christian Eisen (3), Johannes Kauter (8), Fynn Meier (2), Andreas Leppert (1), Nico Jorasch, József Balogh (4), Piepenburg Gatto, Marco Spranger, Kai Roth (9/5), Paul Schweitzer (2), Nicolai Putz (1).

