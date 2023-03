Punkte sind für Landsbergs Handballer doppelt wertvoll

Der Aufsteiger TSV Landsberg kämpft in der Handball-Landesliga um Klassenerhalt. Zu Gast ist diesmal ein direkter Konkurrent.

Den Tabellennachbarn TSV Niederraunau begrüßen die Handballer des TSV Landsberg am Sonntag um 16 Uhr im Sportzentrum. Aktuell stehen die Gäste in der Tabelle der Handball-Landesliga Süd auf dem siebten Platz und somit auf einem sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Landsberg liegt mit einem Punkt weniger dahinter auf dem achten Rang. Für beide Teams wären das also wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Die Gäste konnten bisher wechselnde Ergebnisse verbuchen. Jetzt kommen sie mit dem deutlichen Sieg vom vergangenen Spieltag gegen die HSG Dietmannsried-Altusried im Rücken. Sie wollen wieder auf eine starke Abwehrleistung bauen, um daraus konsequent ins Tempospiel gehen zu können. Dabei können sie auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Landsberg setzt auf die mannschaftliche Geschlossenheit

Die Landsberger dagegen setzen zunächst wieder auf den Einsatz und die mannschaftliche Geschlossenheit wie bei ihrem Sieg zuletzt gegen den SVW Burghausen. Nur so haben sie die Chance, den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen.

Vorher, ab 14 Uhr, empfangen die Damen den BSC Oberhausen. Die Gäste stehen ein paar Plätze hinter den Landsbergerinnen in der Tabelle der Bezirksoberliga. Die Gastgeberinnen möchten sich gerne für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Damals war man mit einer Minibesetzung deutlich unterlegen. Diesmal sieht der Kader besser aus, etliche kranke Spielerinnen haben sich zurückgemeldet, sodass die Damen optimistisch ins Spiel gehen.

Damen und Herren bauen auf das Landsberger Publikum

Damen wie Herren bauen auf die Unterstützung des heimischen Publikums. Besonders, da die Gäste aus Niederraunau in der Regel mit zahlreichen Fans anreisen – da gilt es von Landsberger Seite auch auf den Rängen dagegenzuhalten.

Den Handball-Sonntag im Sportzentrum eröffnet um 10 Uhr die A-Jugend gegen die JSG Alpsee-Grünten. Ab 12 Uhr spielen dann die B-Mädchen, ebenfalls gegen die JSG Alpsee-Grünten. Zum Abschluss trifft ab 18 Uhr die zweite Herrenmannschaft auf den VfL Buchloe. Ebenfalls am Sonntag fährt die E-Jugend zum Turnier für Anfänger und Fortgeschrittene nach Gilching. (AZ)