Richtungsweisende Partie für Landsbergs Handballerinnen

Für die Handball-Damen des TSV Landsberg ist die Weihnachtspause beendet. Zum Auftakt im neuen Jahr ist der SV Pullach zu Gast.

Nach der Weihnachtspause geht es für die Landsberger Handball-Teams in den zweiten Teil der Saison. Während die Landesliga-Herren noch eine Woche warten müssen, starten die Damen in der Bezirksoberliga. Zunächst stehen für sie noch Spiele der Hinrunde an. Am Samstag, ab 14 Uhr, empfangen sie den SV Pullach in der Hipper-Halle. Wie die Landsbergerinnen stehen die Gäste, die vor allem mit Kampfgeist überzeugen, mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld der Tabelle.

Im letzten Spiel vor der Pause gab es für Pullach jedoch eine knappe Niederlage gegen den BSC Oberhausen. Aber auch die Gastgeberinnen mussten im letzten Spiel 2022 gegen die HSG Isar-Loisach vollen Einsatz zeigen, bis der Sieg feststand. Es wird also am Samstag ein richtungsweisendes Spiel sein – welches Team weiter sicher im Mittelfeld steht und wer etwas genauer nach unten in der Tabelle sehen muss.

Landsberg baut auf die Erfahrung und den Kampfgeist

Aber mit der großen Erfahrung im Kader, dem spielerischen Potenzial und dem immer wieder bewiesenen Kampfgeist ist ein Erfolg für die Landsbergerinnen durchaus eine realistische Option. Wenn, ja wenn nicht wieder kurzfristig Spielerinnen ausfallen.

Den Handballtag in der Hipper-Halle eröffnet um 10 Uhr die C-Jugend gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz. Um 12 Uhr misst sich die B-Jugend mit dem SC Weßling. Nach den Damen spielen die B-Jugend-Mädchen noch gegen den TSV Pfronten.

Am Sonntag starten noch die Minis (F-Jugend) mit Anfängern und Fortgeschrittenen bei einem Turnier in Gilching. (AZ)