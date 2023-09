Schlechte Chancenverwertung wird Landsbergs Handballern zum Verhängnis

Die Handballer des TSV Landsberg verlieren ihr Auftaktspiel gegen Herrsching in der Bezirksoberliga. Die Niederlage hat mehrere Gründe.

Gegen die zweite Mannschaft von Herrsching starteten die Landsberger Handballer in der Bezirksoberliga. Nach gutem Auftakt musste sich das Team am Schluss aber 37:25 geschlagen geben. Herrsching stellte den Landsbergern keine unlösbaren Aufgaben, machte aber weniger Fehler. Beide Teams spielten trotz der hohen Temperaturen in der Halle schnellen Handball. Der Start gelang den Gästen, das Team war auf Augenhöhe. Dann setzte sich Landsberg immer seltener gegen die aggressive generische Abwehr durch, es kann zu mehr technischen Fehlern und die Chancenverwertung hatte noch Luft nach oben. Die Herrschinger zogen bis zur Pause auf 17:13 davon.

Sie erwischten auch den besseren Start in die zweite Halbzeit und bauten den Vorsprung aus. Besonders vom Kreis waren sie erfolgreich, und den starken Halblinken der Gastgeber bekam der TSV selten in den Griff. Am Einsatz lag es nicht, in Abwehr und Angriff arbeitete Landsberg intensiv, aber die Effektivität blieb ein Problem. Kaum gelang es, die eigenen Außen in gute Positionen zu bringen. Es fehlte der Ballfluss und dann war der Ball auch wieder weg. Eine Strafzeit nutzte Herrsching, um weiter davonzuziehen. (22:30/53.). In der Schlussphase wechselte Trainer Florian Pfänder durch und gab dem Nachwuchs Spielzeit.

Landsberg tritt Sonntag daheim gegen Gröbenzell-Olching an

Nicht zufrieden war danach Pfänder: „Das war kein übermächtiger Gegner, wir hatten uns auf alles, was wir hier gesehen haben, vorbereitet. Das Team hat es aber nicht geschafft, das umzusetzen. Wir hatten in der Vorbereitung zu selten die Gelegenheit, uns in der Stammbesetzung einzuspielen, da fehlt unter Druck die Routine. Und wir haben zu viele gute Chancen liegen gelassen. Das können wir besser.“ Am Sonntag gibt es Gelegenheit, das besser zu machen. Am ersten Heimspieltag geht es ab 16 Uhr im Sportzentrum gegen Aufsteiger Gröbenzell-Olching. Sie haben im ersten Spiel den als stark eingeschätzten Eichenauer SV geschlagen. (AZ)

TSV Landsberg: Keller, von Hayek, Jorasch, Stöcker, Putz (8/1), Eisen, Piper, Meier (6), Müller (4), Ontl (1), Grieshammer (3), Denner, Roth (5/3).

Lesen Sie dazu auch