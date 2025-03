Handballer des TSV Landsberg sind bei einem Kellerkind zu Gast

Mit dem Abstieg haben die Handballer des TSV Landsberg schon länger nichts mehr zu tun. Drei Spiele vor Saisonende stehen sie auf dem gesicherten 5. Platz in der Bezirksoberliga. Auch die Damen dürften bereits den Klassenerhalt geschaffte haben - allerdings hängt die Anzahl der Absteiger auch von den Ergebnissen der übergeordneten Ligen ab. Insofern wären - für beide Teams - noch Punkte am Wochenende wünschenswert.

Herren Im Gegensatz zu den Landsbergern muss der Gastgeber TSV Gilching als Tabellenzehnter noch bangen. Da es bis zu fünf Absteiger geben kann, könnte es noch gefährlichen werden. Die Chance auf „Bigpoints“ konnten die Gilchinger am vergangenen Wochenende beim direkten Kontrahenten, der SG Kaufbeuren/Neugablonz, nicht nutzen. Zwar führten sie lange, doch als ein wichtiger Spieler verletzt ausschied, drehte die SG die Partie. Aber auch wenn in Gilching das Personal etwas knapp wird, wird es sicher keine leichte Aufgabe für die Landsberger. Gilching braucht jeden Punkt und wird um jedes Tor kämpfen. Konzentration und spielerische Disziplin werden unbedingt nötig sein, Spielbeginn ist am Samstag um 17 Uhr.

Entscheidung über den Abstieg steht noch aus

Damen Auch wenn sich die Zahl der Absteiger aufgrund der Ergebnisse in höheren Ligen erst ganz zum Schluss entscheidet, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Landsberger Damen noch in konkrete Abstiegsgefahr geraten. Es stehen ja auch faktisch zwei Absteiger schon fest. Um den 9. Tabellenplatz in der Bezirksoberliga zu halten, wäre es trotzdem wichtig, am Samstag (ab 17 Uhr) in Weißling den Hinspielerfolg zu wiederholen. Aber Weßling war noch nie ein einfaches Pflaster und die Gastgeberinnen haben ein paar Siege im Rücken und stehen auf dem 7. Platz. Auch gelang es den Landsbergerinnen zuletzt nicht, eine eigentlich gute Leistung bis zum Ende durchzuhalten und sich so mit einem Sieg zu belohnen.

Am Sonntag trifft ab 9 Uhr die D1-Jugend auf Gilching und Alling. Ab 12 Uhr sind die D1-Mädchen und ab 16 Uhr spielen die b-Mädchen gegen Buchloe. Die D2-Mädchen müssen zu zwei Spielen nach Gilching und ihr männliches Pendant nach Buchloe. Wegen eines Nachholspiels spielen ausnahmsweise am Dienstag, ab 19 Uhr, im DZG die C2-Mädchen gegen den TSV Schwabmünchen II. (AZ)