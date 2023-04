Handball

vor 34 Min.

TSV Landsberg: Der Abstieg aus der Landesliga rückt näher

Für Landsbergs Keeper Lars Herzfeld und seine Team-Kollegen dürfte nach einer Saison der Ausflug in die Handball-Landesliga bereits wieder beendet sein.

Plus Für die Handballer des TSV Landsberg gibt es gegen die HSG Dietmansried eine deutliche Niederlage. Fast der halben Liga droht der Gang in die Bezirksoberliga.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am Samstag, 22. April, haben die Landsberger Handballer ihr letztes Heimspiel in dieser Saison und wohl auch das vorerst letzte Spiel in der Landesliga. Nach der deutlichen Niederlage zuletzt gegen die HSG Dietmannsried/Altusried dürfte es nicht mehr zum Klassenerhalt reichen. Wobei ein Fünkchen Hoffnung noch besteht.

Wieder gelang es den Landsberger Handballern nicht, eine stabile Leistung auf die Platte zu bringen und so fiel die Niederlage mit 20:25 hoch aus. Die Gastgeber begannen durchaus mit Schwung und bekamen schnell einen Siebenmeter zugesprochen. Doch den und ein paar folgende gute Chancen vergab man und die Fehler im Abschluss blieben in der ersten Halbzeit eklatant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen