TSV Landsberg lädt zu einem Handball-Heimspieltag ein

Das Landsberger Sportzentrum steht am Samstag ganz im Zeichen des Handballs. Nicht nur die Damen und Herren des TSV Landsberg tragen ihre Spiele in der Bezirksoberliga dort aus.

Im Landsberger Sportzentrum dreht sich am Samstag alles um Handball: Der TSV Landsberg trägt mehrere Heimspiele aus. Schon ab 10 Uhr hofft die A-Jugend auf ihren ersten Punktgewinn gegen Weßling.

Ab 12 Uhr spielen die Damen (Bezirksoberliga) gegen den TSV Gilching. Die Gäste schafften in der Relegation den Klassenerhalt, bislang präsentieren sie sich stärker. Trotz personeller Veränderungen haben sie sich offensichtlich eingespielt und stehen auf dem 4. Tabellenplatz. Die Landsbergerinnen warten noch auf ihren ersten Sieg, punkteten aber bereits gegen starke Teams zweimal. Die Entwicklung ist zu sehen.

Die Herren des TSV Landsberg hoffen auf einen breiteren Kader

Ab 14 Uhr treten die Herren II gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Kempten-Kottern II an. Zum Abschluss spielen die Herren I (Bezirksoberliga) ab 16 Uhr gegen die HSG Isar-Loisach. Die HSG steht punktgleich hinter Landsberg auf dem 10. Tabellenplatz. Bei den Gästen stehen starke Heimspiele hohen Auswärtsniederlagen gegenüber. In Landsberg hofft man, besser aufgestellt als zuletzt in die Partie gehen zu können. Einstellung und Kampf hatten gestimmt, aber für Erfolge braucht das Team mehr personelle Alternativen.

Die F-Jugend spielt ein Turnier in Mindelheim. Die C-Jugend ist beim TSV Alling zu Gast. (AZ)