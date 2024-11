TSV Landsberg lädt zu „Handball-Tag“ in die Hipper-Halle ein

Die Saison der Landsberger Handballer brummt so richtig: Am Sonntag spielen drei Seniorenteams des TSV Landsberg zu Hause in der Isidor-Hipper-Halle. Für die Herren I und die Damen in der Bezirksoberliga stehen die Vorzeichen ganz unterschiedlich.

Ab 15 Uhr sind erst mal die Damen dran. Sie haben mit dem TSV Ottobeuren eines der stärkeren Teams der Bezirksoberliga zu Gast. Eine Chance auf einen Erfolg haben die Landsbergerinnen sicher nur, wenn sie vor allem in Abwehr mannschaftlich geschlossen auftreten. Wenn das klappt, ist aber alles drin. Und nach der herben Niederlage zuletzt ist sicher auch Wiedergutmachung angesagt.

Die Herren des TSV Landsberg sind klarer Favorit

Anders sind die Vorzeichen bei der ersten Herrenmannschaft. Sie erwartet mit dem SC Unterpfaffenhofen-Germering II das Schlusslicht der Bezirksoberliga. Ihren bisher einzigen Punkt haben sich die Gäste am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen den SG Kaufbeuren/Neugablonz erkämpft. Aber gerade solche Spiele darf man, auch nach der zuletzt guten Leistung in Waltenhofen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie müssen auch erst gewonnen werden, das geht nicht von selbst. Die Favoritenrolle ist eben manchmal auch eine Bürde. Aber mit Konzentration und diszipliniertem Spiel sollte der Sieg machbar sein. Ab 19 Uhr bestreiten dann die Herren III ihr zweites Saisonspiel gegen den Eichenauer SV III.

Bereits ab 11.15 Uhr spielen die C2-Mädchen gegen die JSG Alpsee-Grünten und ab 13 Uhr läuft die B-Jugend gegen den TV Memmingen auf. Die anderen Jugendteams sind auswärts unterwegs. Am Samstag bestreiten Anfänger und Fortgeschrittene der E-Jugend ein Turnier beim SC Wörthsee. Die D-Jugend ist bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz zu Gast, bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorffährt spielt die A-Jugend und die C1-Mädchen treten beim TV Memmingen an. (AZ)