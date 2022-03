TSV Landsberg leistet sich einen Ausrutscher

Plus Die Handballer des TSV Landsberg starten gut gegen Pullach. Dann wird es aber eine sehr zähe Angelegenheit.

Zwei Tage nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer Weilheim leistete sich die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer in der Bezirksoberliga Ost im Heimspiel gegen den SV Pullach einen kleinen Ausrutscher. Die 21 Gegentore waren kein Problem und das Ergebnis einer ordentlichen Abwehrleistung. Aber im Angriff haperte es diesmal.