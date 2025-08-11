TSV Landsberg: Schiedsrichterausbildung sichert Zukunft der Handballer

Der Handball lebt nicht nur von talentierten Spielern und engagierten Trainern, sondern auch von denjenigen, die dafür sorgen, dass alles regelkonform abläuft, den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Ohne sie können die Spiele nicht stattfinden. In vielen Regionen fehlt es an ausreichend Schiedsrichtern. Der Handballverband hat darauf reagiert und fördert hier den Nachwuchs besonders.

Auch bei den Handballern des TSV Landsberg gibt es Bedarf. Abteilungsleiter Roland Neumeier sagt: „Wir sind froh darüber, dass etliche aus dem Nachwuchs motiviert sind, auch als Schiedsrichter in ihrem Sport tätig zu werden. Interessierte können mit 16 Jahren einsteigen.“ Auch er ist als „Spätberufener“ dabei, sich schulen zu lassen. Elf Schiedsrichter beenden dieses Jahr ihre Ausbildung oder haben dies bereits getan.

Dazu gehören auch Julie, Klara und Miriam aus der weiblichen B-Jugend. „Wir haben schon mal bei der F und E-Jugend Spiele geleitet oder waren am Kampfgericht und das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt wollen wir das als Schiedsrichterinnen öfter machen. Und das bringt uns sicher auch was für unser eigenes Spielverständnis, mal eine andere Rolle auf dem Feld einzunehmen“, sind sich die drei einig.

Dass sie dabei auch mit Kritik oder unangemessenem Verhalten von Zuschauern oder Trainern konfrontiert sein werden, ist ihnen klar. „Das haben wir auch schon gehört oder teils als Spielerinnen erlebt, aber wir bauen auf einen respektvollen Umgang miteinander, und freuen uns darauf.“

Dass das nicht immer so ist, mussten auch Daniel und Marius schon erleben. Sie haben vor einem Jahr als A-Jugendliche als Schiedsrichter angefangen und schon einiges an Erfahrung gesammelt. „Dass es bei einem C-Jugend-Spiel so heftige Angriffe geben kann, wie es uns passiert ist, haben wir nicht erwartet. Da ist es gut, dass junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter immer von erfahrenen begleitet werden.“ Aber abgehalten hat es sie nicht weiter zu pfeifen.

Die jungen Nachwuchs-Schiedsrichter übernehmen früh Verantwortung. Wer will, kann den Weg in den Leistungs- oder sogar Profibereich gehen, das ist für die jungen Landsberger aber noch ein gutes Stück hin. (AZ)