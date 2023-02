TSV Landsberg: Souveräner Auftritt der Handball-Damen

In der Bezirksoberliga zeigen die Handball-Damen des TSV Landsberg eine sehr gute Leistung. Eine Spielerin feiert ihr Comeback.

Auf die leichte Schulter nehmen wollten die Landsberger Handball-Damen das Spiel bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz auf keinen Fall, auch wenn es zum Schlusslicht der Bezirksoberliga ging. Es zahlte sich aus: Am Ende feierte man einen Kantersieg.

Es dauerte etwas, dann kamen die Landsbergerinnen Fahrt. Der anfängliche Rückstand war schnell ausgeglichen, und man begann, einen Vorsprung aufzubauen (6:3/9.). Das Vorhaben, im Angriff mit Tempo zu spielen, wurde immer besser umgesetzt, und man führte zur Pause bereits 14:6. Die Abwehr stand sicher, und dahinter war Veronika Stöcker im Tor ein guter Rückhalt. In der zweiten Halbzeit machte man da weiter, wo man aufgehört hatte.

Alle Landsberger Spielerinnen kommen zum Einsatz

Jetzt feierte Nadja Marx nach ihrer Pause im Tor ein erfolgreiches Comeback. Trainer Christoph Spitschan nutzte die Gelegenheit, um allen von der gut besetzten Bank Einsatzzeiten zu geben. In der 36. Minute war man zehn Tore vorne (18:8) – das Spiel war spätestens jetzt entschieden. Doch die TSV-Damen ließen nicht locker, spielten weiter schnell, und so stand am Ende ein auch in der Höhe verdienter 32:13-Sieg auf der Anzeigentafel. (AZ)

TSV: Stöcker, Marx, Essig (8/1), Lena Hierstetter (7), Hereth (2), Bonfert (1/1), Kemeny (2), Huch, Stroers (1), Anders (1), Juchem (3), Duran Kieslinger (1), Aßner (1), Fugatt (5).