Unnötige Niederlage für Landsberg Handball-Jugend

Die A-Jugend der Landsberger Handballer unterliegt arg dezimiert gegen Schongau. Die E-Jugend genießt das Weihnachtsturnier.

Noch vor der Weihnachtspause stand für die A-Jugend-Handballer des TSV Landsberg das erste Spiel der Rückrunde an. In Schongau kassierte man jedoch mit einem arg dezimierten Kader eine Niederlage.

Es war klar, dass man nur mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung Gewinnchancen haben würde. Schongau hat einen der stärksten Angriffe der Liga und das heißt, man muss selbst viele Tore erzielen, um erfolgreich zu sein. Das Hinspiel hatte man auf diese Weise noch mit 40:38 gewonnen – im Rückspiel klappte es nicht.

Landsberg hat nur noch einen Auswechselspieler

Zu allem Unglück fiel auch noch Mitte der ersten Hälfte Rico Jahn verletzungsbedingt aus. So blieb nur mehr ein Auswechselspieler. Von Anfang an ging Schongau in Führung, die Landsberger taten sich schwer, glichen aber Ende der ersten Hälfte zum 15:15 aus. Nach der Pause verschlief Landsberg die ersten Minuten, Schongau setzte sich mit 19:15 (37.) ab und bald ließ die Kraft bei den Gästen nach. So gewann Schongau die Partie mit 36:30. Fazit der Trainer Franz Kiss und Enja Meier: „Schade, da wäre mehr drin gewesen, aber mit einem so kleinen Kader muss man auch mit solchen Ergebnissen leben.“ Der TSV steht punktgleich mit Schongau auf Platz zwei der Bezirksoberliga. Weiter geht es erst am 29. Januar.

TSV: Robbie Heijnen, Simon Ontl (2), Robin Ontl (5), Rico Jahn (1), Sven Weibels (3), Janno Piper (2), Jan Birner (6/2), Louis Weigel (9), Philipp Schuster (2).

Die Fortgeschrittenen der E-Jugend traten zum Jahresabschluss beim Weihnachtsturnier der „Sportpiraten“ des TSV Schongau an. Trainer Jo Schmid und Betreuer Mirco Ebersold hatten den kompletten Kader zur Verfügung und setzten auch alle Kinder ein.

Zwar konnten sich die Landsberger nicht über einen Sieg freuen, aber die Jungs genossen die Spiele und nahmen die Niederlagen sportlich. Und wissen, woran im Training gearbeitet werden muss. (AZ)