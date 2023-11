Was hat die Pause den Landsberger Handball-Teams gebracht?

In der Handball-Bezirksoberliga wird es für die Damen und Herren des TSV Landsberg wieder ernst. Beide treffen auf Tabellennachbarn.

Wegen des „Tags des Handballs“ in München hatten die Teams des TSV Landsberg eine kurze Pause. Jetzt sind nicht nur die Damen und Herren in der Handball-Bezirksoberliga wieder gefragt.

Die Damen, die Herren I und die männliche A-Jugend sind dabei am Samstag beim Eichenauer SV zu Gast. Den Anfang macht um 14 Uhr die A-Jugend. Ab 16 Uhr sind die Damen an der Reihe. Ihre Gastgeberinnen stehen ohne Punktgewinn am Tabellenende. Nach dem Abstieg aus der Landesliga musste sich die Mannschaft grundlegend neu formieren. Viele Abgänge, auch von langjährigen Führungsspielerinnen, waren zu verkraften. Zudem pausieren Leistungsträgerinnen aus persönlichen oder sind verletzt – das Team hat sich offensichtlich noch nicht gefunden. Aber auch die Landsbergerinnen stehen unten in der Tabelle, direkt vor Eichenau. Trotz immer wieder guter Leistungen gab es bislang nur zwei Unentschieden für die Landsbergerinnen. Diesmal kann das Team fast vollständig antreten und hofft auf den ersten doppelten Punktgewinn.

Bei den Herren des TSV Landsberg gibt es einige Ausfälle

Auch die Herren I (Platz 10) treffen ab 18 Uhr auf ihren Tabellennachbarn. Beide Mannschaften sind punktgleich und benötigen Zähler, um sich Richtung Mittelfeld zu bewegen. Viel wird davon abhängen, wie vollständig die Landsberger auflaufen können, ein paar Verletzte werden sicher fehlen. Die Herren II spielen am Sonntag in Buchloe und hoffen, ihre Erfolge aus den Vorbereitungsspielen wiederholen zu können.

Die E-Jugend bestreitet am Samstag, ab 10 Uhr, in der Hipper-Halle ihr großes Heimturnier für Anfänger und Fortgeschrittene. Ebenfalls in der Hipper-Halle spielt am Sonntag, ab 11 Uhr, die weibliche C-Jugend gegen den TSV Ottobeuren. Die D-Mädchen laufen diesmal beim TuS Fürstenfeldbruck auf. (AZ)