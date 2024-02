Wichtige Punkte für die Handball-Teams des TSV Landsberg

In der Handball-Bezirksoberliga haben die Damen und Herren des TSV Landsberg nichts zu verschenken. Auswärts wird es vor allem für die Herren schwer.

Nicht in den Tabellenkeller rutschen, das war die Vorgabe für die Handball-Teams des TSV Landsberg. Sowohl die Damen als auch die Herren haben den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga noch nicht sicher. Am vergangenen Spieltag gelang aber beiden Teams ein Schritt in Richtung Mittelfeld.

Herren I Schöner Handball war selten zu sehen, aber darum ging es für die TSV-Handballer in der Bezirksoberliga beim TuS Fürstenfeldbruck II auch nicht. Gegen das Tabellenschlusslicht wollte man unbedingt punkten und musste dabei mit einer langen Liste an Ausfällen klarkommen. Mit Spielgestalter Fynn Meier und Torhüter Dominik Keller standen zwei Säulen des Teams nicht zur Verfügung und noch drei Stammspieler fehlten. Da musste Trainer Florian Pfänder kreative Lösungen finden.

Landsberg überzeugt durch mannschaftliche Geschlossenheit

So teilten sich Niko Putz und Robin Ontl die Mittelposition, im Tor war Leon von Hayek auf sich allein gestellt. Grundlage für den Erfolg war aber die mannschaftliche Geschlossenheit und der Einsatzwille der Landsberger. Eine schnelle Landsberger Führung (4:1/5.) glichen die Gastgeber aus und gingen sogar in Führung (5:6/12.). Aber das sollte der einzige Rückstand bleiben. Aus der stabilen und aufmerksamen Abwehr heraus erarbeiteten sich die Landsberger wieder einen Vorsprung (14:10/21.). Es blieb ein umkämpftes Spiel, zur Pause führte Landsberg 17:14.

Fürstenfeldbruck kommt noch mal zum Ausgleich

Nach dem Wechsel machten die Gastgeber mehr Druck und kamen in der 40. Minute zum Ausgleich (21:21). Auch der nächste 3-Tore-Vorsprung der Landsberger (26:23/47.) hatte nicht Bestand: Bruck glich noch mal aus (26:26/54.). Aber Landsberg konnte nachlegen: Die Abwehr machte dicht und ließ bis zum Ende nur noch ein Tor zu. Vorne fielen die Tore (29:26/56.) trotz der nun hitzigen Atmosphäre. Schließlich sicherten sich die Landsberger mit 32:27 die Punkte. Schon am Donnerstag geht es zum Nachholspiel zu HSG Gröbenzell-Olching, die Gastgeber stehen einen Punkt hinter dem TSV, also erneut keine leichte Aufgabe.

TSV: Leon von Hayek, Janno Piper, Nikolai Putz (4), Christian Eisen (5), Nico Jorasch (1), Lukas Spieß, Simon Grieshammer (6), Quitsch Arne, Axel Roth, Gatto Piepenburg (2), Louis Weigel, Kai Roth (12/2), Robin Ontl (2).

Damen Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten sich die TSV-Damen beim TSV Gilching beide Punkte. Dabei war es kein Problem, dass aufgrund eines kurzfristig anberaumten Schiedsrichtereinsatzes Trainer Julian Beinlich nicht dabei sein konnte. Er hatte sein Team gut vorbereitet und Caro Schink übernahm als „Spielertrainerin“ die Rolle der Mannschaftsverantwortlichen.

Per Siebenmeter geht Landsberg in Führung

Die von der Strafwurflinie sichere Babsi Bonfert erzielte mit einem Siebenmeter das erste Tor. Gilching glich zwar bald aus, aber in Rückstand gerieten die Landsbergerinnen zu keinem Zeitpunkt. Landsberg machte aus dem Rückraum Druck und nach zehn Minuten hatten die TSV-Damen das Spiel so langsam im Griff (4:6). Die Abwehr stand gut und Nadja Marx war im Tor entschärfte reihenweise gute Würfe (12:6/20.). Mit drei Treffern in Folge war es dann Gabi Cistelecan, die für einen klaren und Pausenstand von 15:9 sorgte.

In der zweiten Hälfte gabe es im Gegensatz zum Hinspiel keinen Bruch bei den TSV-Damen. Gilching versuchte dagegenzuhalten und kam auch noch mal auf fünf Tore heran (16:21/42.). Aber dann bauten die Landsbergerinnen den Vorsprung wieder aus und zogen auf 28:18 weg. Diesmal lief es auch besser im Tempospiel nach vorne, zudem wurden immer gute Lösungen gefunden. Am Schluss stand dann das 32:21 auf der Anzeigentafel und die wichtigen Punkte waren eingefahren. Damit rücken die TSV-Damen auf den 8. Platz vor und halten den Anschluss ans Mittelfeld. (AZ)

TSV: Nadja Marx, Jule Kunstmann, Lena Hierstetter (3), Marina Hereth (1), Valerie Praßler (1), Babsi Bonfert (7/5), Franziska Kemeny (1), Caro Schink (1), Stroers Annika (1), Stella Makella (3), Gabi Cistelecan (7),Tanja Kerler, Annelie Aßner (1), Jessica Fugatt (6/1).