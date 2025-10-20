Handball-Herren des TSV Landsberg verpassen nur knapp eine faustdicke Überraschung

Bei der in der Handball-Bezirksoberliga bisher ungeschlagenen HSG Gröbenzell-Olching verpassten die Herren des TSV Landsberg knapp einen Überraschungserfolg. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mussten sie sich am Ende hauchdünn mit 30:31 (14:17) geschlagen geben.

Landsberg erwischte zunächst den besseren Beginn und führte schnell 3:1, doch die Gastgeber konterten und glichen bald aus (3:3/9.). Jetzt war es ein Spiel auf Augenhöhe, Landsberg konnte nochmal zwei Treffer vorlegen (7:5/14.), doch die Gastgeber zogen in dem schnellen Spiel wieder nach (11:11/22.). Zur Pause hin nutzten sie eine Strafzeit gegen den TSV und erarbeiteten sich einen 17:14-Vorsprung.

Landsberg geht kurz vor Schluss noch mal in Führung

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Landsberger mit großem Einsatz zurück, dazu trug wesentlich Kai Roth mit seiner Treffsicherheit bei - am Ende erzielte er zehn Feldtore und verwandelte drei Siebenmeter. Beim 19:19 (38.) war Landsberg wieder da, der Angriff funktionierte und mit ein paar unglücklichen Aktionen weniger hätte sich der TSV auch absetzen können (27:26/51.).

Am Ende läuft dem TSV die Zeit davon

Trotz der nicht vollständig besetzten Bank zeigte das Team viel Moral und Einsatz - und machte es bis zum Schluss spannend. Ein 2-Tore-Vorsprung (50:28/56.) hatte keinen Bestand, eine Zeitstrafe (56.) der Landsberger nutzte Gröbenzell zum erneuten Ausgleich (30:30/57.). Und hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite und erzielten 30 Sekunden vor Schluss den 31:30-Siegtreffer. „Das ist sehr schade, wir waren eigentlich gleichwertig und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Ich kann dem Team keinen Vorwurf machen, das war eine starke Leistung“, war das Fazit von Trainer Florian Pfänder. (AZ)

TSV Landsberg: Leon von Hayek, Daniel Bauer, Tobias Müller (7), Christian Eisen (4), Johannes Kauter, Fynn Meier (4), Patrick Czok, Gatto Piepenburg (1), Kai Roth (13/3), Robin Ontl (1).