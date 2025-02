Der HC Landsberg will in den Play-offs für das nächste Wunder sorgen

Es ist ein „do-or-die“-Spiel für den HC Landsberg: In den Play-offs der Eishockey-Bayernliga müssen die Riverkings ihr Heimspiel am Freitag gegen Erding gewinnen, ansonsten geht es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team in die Sommerpause. Um 20 Uhr beginnt die Partie in Landsberg und Hoffmann baut dabei auch auf die Fans: „Sie werden uns wieder nach vorne peitschen“, ist der Coach überzeugt. Es sei an der Zeit, für ein weiteres „Wunder“ in dieser Saison zu sorgen.

Im Dezember war der HC Landsberg Schlusslicht der Eishockey-Bayernliga. „Da war es schon ein Wunder, dass wir die Pre-Play-offs erreicht haben“, erinnert Hoffmann. Doch die Wunder häuften sich: „Das nächste Wunder war, dass wir ein Spiel gegen Erding in den Play-offs gewonnen haben, das dritte Wunder war dann, dass wir ein drittes Heimspiel erzwungen haben.“ Hinzu kam jetzt auch die Eishockey-Euphorie, die er in Landsberg erlebt: „In Erding waren Fans dabei, die habe ich noch nie gesehen“, so der Coach, der auch auf der Straße angesprochen werde, wie toll die Spiele und die Atmosphäre im Stadion seien. „Diese Euphorie soll weitergehen, warum als nicht noch ein Wunder?“

Der HC Landsberg kann mit Druck umgehen

Natürlich stehe seine Mannschaft nun extrem unter Druck, doch Hoffmann ist zuversichtlich. „Wir hatten diesen Druck schon beim letzten Vorrundenspiel in Geretsried, das wir unbedingt gewinnen mussten. Auch in den Pre-play-offs war der Druck da“, blickt er zurück. „Obwohl meine Mannschaft sehr jung ist, sie hat gezeigt, dass sie mit diesen Situationen umgehen kann.“ Wichtig sei es am Freitag, nicht zu verkrampfen, weiter befreit aufzuspielen, sich an den Plan zu halten und vor allem: keine Fehler zu machen. Davon leisteten sich die Landsberger zuletzt in Erding ein, zwei zu viel und unterlagen mit 4:6. „Aber wir müssen auch da das Positive rausziehen: Wir lagen dreimal in Führung und haben in Erding vier Tore erzielt.“

Ihr zweites Heimspiel hatten die Landsberger zuletzt deutlich mit 6:2 gewonnen, mit einer solchen Dominanz rechnet Martin Hoffmann nicht mehr. „Man kann nicht davon ausgehen, dass wir wieder sechs Tore erzielen, es kann auch passieren, dass wir erst mal in Rückstand geraten“, ist er vorsichtig. „Auf jeden Fall wird es wieder ein sehr, sehr enges Spiel“, prophezeit er für Freitag. Abgesehen von dieser Partie waren auch alle anderen Spiele extrem knapp, zwei wurden erst in der Verlängerung entschieden.

HCL-Coach Hoffmann feilt an der Taktik für das Heimspiel

Bislang habe die knappe Serie aber gezeigt, dass sein Plan aufgehe: Das Forechecking funktioniere, die Mannschaft komme zu guten Torchancen und Erding habe seine Überlegenheit aus der Vorrunde nicht zeigen können. „Jetzt ist es an uns, die Hausaufgaben zu machen und dieses Heimspiel zu gewinnen.“ Dazu will Hoffmann eventuell die Reihen noch etwas umstellen. „Erding hat uns im Heimspiel am Dienstag praktisch kopiert, hat auch umgestellt“, begründet Hoffmann seinen Plan, um dem Gegner wieder etwas zum Nachdenken zu geben - bislang hat das hervorragend funktioniert.

An ein mögliches Saisonende am Freitag denkt der Landsberger Coach noch nicht. „Die Spieler haben es sich verdient, diese Euphorie noch länger zu erleben und wir wollen ins Halbfinale“, sagt Martin Hoffmann. Gelingt es den Riverkings, am Freitag die Serie auszugleichen, steht das alles entscheidende Spiel am Sonntag wieder in Erding an. Bislang hat der HCL dort alle Partien knapp verloren, doch Hoffmann ist überzeugt, dass auch ein Auswärtssieg möglich ist. Nach den beiden ersten torlosen Play-off-Spielen erzielten die Riverkings zuletzt vier Tore - warum soll also nicht der nächste Schritt und damit der erste Sieg möglich sein?