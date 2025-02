Der HC Landsberg verliert das erste Play-off-Spiel in Erding

Trotz einer guten Leistung blieb die Überraschung im ersten Play-off-Spiel der Eishockey-Bayernliga für den HC Landsberg aus. Bei den Erding Gladiators, dem Spitzenreiter nach der Vorrunde, musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann mit 0:3 geschlagen geben. Dennoch: Bei dieser Leistung ist am Sonntag zu Hause noch alles möglich. So sieht es auch der Coach der Riverkings.

Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und mit Respekt, kein Team ging zunächst großes Risiko. Auf Landsberger Seite hatten Markus Kerber, Victor Östling und Lukas Heß erste Abschlüsse, auf der anderen Seite hatte HCL-Keeper Moritz Borst im Landsberger Tor zunächst wenig Mühe. Das änderte sich, denn nach gut zehn Minuten wurde Erding zwingender. In der 11. Minute rettete Borst nach einem Aufbaufehler seines Teams und ganz brenzlig wurde es in der letzten Minute, als Erding noch zwei gute Chancen hatte, aber es blieb beim 0:0 zur ersten Pause.

Im zweiten Drittel kassiert der HC Landsberg schnell ein Gegentor

Das zweite Drittel begann mit einer kalten Dusche für den HCL: In der 22. Minute ging Erding in Führung. Die Gastgeber machten nun mehr Druck, aber die Riverkings hielten dagegen - in der 25. Minute hatte Östling die große Chance zum Ausgleich. In der 27. Minute gab es die erste Strafe überhaupt: Ein Erdinger musste vom Eis. Landsberg zeigte ein starkes Powerplay, doch richtig gefährlich wurde es nach Ablauf der Strafe: Zimmermann kam von der Strafbank und lief allein auf Borst zu, der mit einem tollen Reflex hielt. Anders verlief das erste Powerplay der Gladiators: Nach einem guten Unterzahlspiel kassierte der HCL acht Sekunden vor Ablauf der Strafe doch noch das zweite Gegentor. Auch wenn die Riverkings durch Wagner und Östling noch Chancen hatten, ging das zweite Drittel an die Gladiators. Dennoch war die Partie angesichts des Auftretens der Riverkings noch nicht entschieden, wichtig wäre ein schneller Anschluss gewesen.

Martin Hoffmann stellte für das letzte Drittel um: Grözinger rückte zu Östling und Bergsdorf in die erste Reihe, Heß zu Wagner und Müller in die zweite. Nach gut drei Minuten gab es die große Chance, als der HCL erneut Überzahl hatte, doch die beiden Erdinger Konter waren die gefährlichsten Szenen. Danach spielten die Gladiators ihre Routine aus: Landsberg rannte an, kam aber kaum zu einem guten Abschluss. Bis zur 50. Minute, als der HCL erneut Überzahl hatte, aber nicht lange, dann ging es Vier-gegen-Vier weiter. Und in der 52. Minute fiel mit dem 3:0 für Erding die Vorentscheidung. Erding ließ nichts mehr anbrennen, die Landsberger kämpften, aber - zumindest diesmal - umsonst.

HCL-Trainer ist für das Spiel am Sonntag zuversichtlich

Am Sonntag, ab 18 Uhr, findet in Landsberg das zweite Spiel in dieser Serie statt. „Und da kann es schon wieder ganz anders aussehen“, sagte Martin Hoffmann nach der Partie. „Auch diesmal war mehr für uns drin als das 0:3.“ Wichtig sei einfach, keine Fehler zu machen, und vor dem gegnerischen Tor müsse sein Team mehr Durchschlagskraft entwickeln. „Diesmal hat uns auch ein bisschen das Glück gefehlt, aber auch Erding ist zu knacken, ich bin, mit unseren Fans im Rücken, zuversichtlich.“ Ein Spiel sei noch keine Serie. „Wir müssen diese Niederlage abhaken und am Sonntag geht es wieder bei null los.“ Vier Siege braucht ein Team, um in die nächste Runde einzuziehen.