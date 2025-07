HC Landsberg vermeldet einen weiteren Neuzugang für die Eishockey-Bayernliga

Die Riverkings verpflichten mit Lorenzo Valenti einen erfahrenen Verteidiger von der EG Diez-Limburg. Der 24-jährige Linksschütze erlernte das Eishockeyspielen im Nachwuchs des EV Ravensburg, bevor er über das DNL-Team des ESV Kaufbeuren und einige Einsätze in der Oberliga für Lindau zum Nord-Oberligisten Diez-Limburg wechselte. Nächste Saison läuft er für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga auf, wie der Verein mitteilt.

Bei der EG Diez-Limburg spielte Valenti fünf Jahre lang in der Oberliga, in der BeNeLiga und der später umbenannten CEHL. Insgesamt kommt er auf knapp 150 Einsätze in der Oberliga sowie über 60 Einsätze in der BeNeLiga/CEHL. Mit dieser Verpflichtung ist die Verteidigung des HCL komplett. Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir waren noch auf der Suche, um uns in der Defensive mit einem erfahrenen Verteidiger zu verstärken und sind überzeugt, dass wir mit Lorenzo Valenti genau den richtigen Spieler gefunden haben. Er passt genau in unser Anforderungsprofil. Damit ist unsere Planung, was die Defensive betrifft, vorläufig abgeschlossen.“

Trainer Hoffmann freut sich über den Neuzugang

Trainer Martin Hoffmann zur Verpflichtung: „Für die Defensive haben wir noch einen Verteidiger mit Erfahrung in einer höheren Liga gesucht und mit Lorenzo Valenti auch gefunden. Er wird von seinem ehemaligen Verein als ‚Mister Zuverlässig‘ beschrieben. Mit 24 Jahren ist er zwar noch jung, besitzt aber schon jede Menge Erfahrung in der Oberliga. Er wurde in Kaufbeuren und Ravensburg top ausgebildet und ist ein sehr guter Schlittschuhläufer.“

Lorenzo Valenti selbst freut sich auf die neue Aufgabe in Landsberg. „Ich will hier Verantwortung übernehmen und versuchen, der Mannschaft mit dem, was ich mitbringe, zu helfen. Natürlich kenne ich Landsberg aus meiner Zeit in Ravensburg und Kaufbeuren. Es ist ein traditionsreicher Eishockeystandort mit tollen Fans. Ich freue mich auf mein neues Team und das Umfeld hier in Landsberg. Es ist schön, dass ich hier meinen Beruf und den Sport super unter einen Hut bringen kann.“ (AZ)