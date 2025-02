Der HC Landsberg will Erding zum Nachdenken bringen

Mindestens drei Spiele absolvieren die Landsberg Riverkings noch in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga, dabei soll es aber nicht bleiben, wenn es nach dem Willen von HCL-Trainer Martin Hoffmann geht. „Wir wollen die Serie auf jeden Fall weiter offen halten“, verspricht der Coach, der sich bereits wieder einen Plan zurechtgelegt hat. Allerdings muss Hoffmann am Sonntag in Erding auf einen Schlüsselspieler verzichten, am Sonntag, beim Heimspiel, sollte der Kader wieder komplett sein.

Als klarer Außenseiter war der HC Landsberg in die Play-off-Serie gegen die Erding Gladiators gegangen, doch nach den ersten beiden Spielen ist die Überraschung schon perfekt: In der Serie, in der eine Mannschaft vier Siege benötigt, um ins Halbfinale einzuziehen, steht es 1:1. Nach der 0:3-Auftaktniederlage setzten sich die Landsberger zu Hause nach einer sehenswerten Leistung in der Verlängerung mit 4:3 durch. „Damit ist alles wieder offen“, kommentiert Hoffmann den Zwischenstand. „Klar ist aber, dass wir einen Auswärtssieg brauchen, um eine Runde weiterzukommen.“

Der HC Landsberg muss die Fehler abstellen

Am besten am Freitag, ab 20 Uhr, bei den Gadiators. „Im ersten Spiel haben wir es im ersten Drittel gut gemacht, uns dann aber im zweiten und letzten kapitale Fehler erlaubt, die Erding eiskalt ausgenutzt hat. Diese Fehler müssen wir auf jeden Fall abstellen“, fordert Hoffmann. Zwar sei Eishockey ein „Fehler-Sport“, doch diese Schnitzer dürften sich nicht gleich so eklatant auswirken. „Im ersten Spiel haben wir Geschenke verteilt, im zweiten Auswärtsspiel darf das nicht mehr passieren.“

Und dass es seine Mannschaft besser kann, hat sie beim Sieg vor über 1300 Zuschauern zu Hause gezeigt. Zuvor hatte Hoffmann die Sturmreihen umgestellt: Frantisek Wagner rückte zur Victor Östling und Filip Bergsdorf in die erste Reihe, Lars Gözinger, Lukas Heß und Manuel Müller bildeten die zweite Reihe. Die Taktik ging auf: Beide Reihen erzielten je zwei Tore, zweimal traf Östling, zudem waren Müller und Grözinger erfolgreich. „Dass auch die zweite Reihe getroffen hat, macht uns ein Stück weit schwerer ausrechenbar“, freut sich Hoffmann. Vielleicht könne sich ja nun auch dritte Reihe mit Schadel, Kerber und Lutz in die Torschützenliste eintragen. „Wir wollen Erding einige Aufgaben geben, damit diese nachdenken müssen“, kündigt Hoffmann an. Wobei die Erfahrung für die Gladiators spreche: „Ich vermute, dass sie am Freitag gleich viel Druck machen und ihre Qualität noch mal steigern.“

Hoffmann will die Play-off-Serie weiter offen halten

Umstellen muss er am Freitag dennoch, denn mit Christopher Kasten fehlt aus privaten Gründen sein „Verteidiger Nummer eins“. Wie Hoffmann diesen Ausfall kompensieren wird, entscheide er kurfristig. Am Sonntag, beim Heimspiel ab 18 Uhr, ist Kasten aber wieder mit von der Partie. Abgesehen von den U20-Spielern sollte der Kader auch komplett sein. „Wir haben im Endeffekt nichts zu verlieren und können befreit aufspielen“, blickt der HCL-Coach auf das Wochenende. „Und wenn es am Sonntagabend in der Serie 2:2 steht, würde ich mich auch nicht beschweren.“ Schon sicher findet am Dienstagabend ein weiteres Spiel statt, dann wieder in Erding. Bis zu sieben Spiele sind möglich und klar ist, dass die Landsberger mindestens noch ein drittes Heimspiel am Freitag, 21. Februar, erreichen wollen - aber vielleicht geht es für die Riverkings ja auch im Halbfinale noch weiter.