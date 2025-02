HCL-Trainer Hoffmann: Die Spieler können stolz auf sich sein

Hinter dem HC Landsberg liegt eine extrem emotionale Saison, die im siebten Play-off-Spiel ein Ende fand. Im Viertelfinale der Eishockey-Bayernliga unterliegen die Riverkings dem Vorrunden-Meister Erding und gehen in die Sommerpause. „Das tut natürlich extrem weh“, sagt HCL-Coach Martin Hoffmann direkt nach Spielende. „Aber die Spieler können stolz auf sich sein.“ Und ein wichtiges Ziel habe man gemeinsam trotz des Ausscheidens erreicht.

Vor dem siebten und entscheidenden Spiel gegen Erding hatte Hoffmann daran erinnert, dass seine Mannschaft bereits einige Wunder vollbracht hatte - nur das letzte, das größte war nicht mehr gelungen. „Wenn man bedenkt, dass wir am 14. Spieltag noch Tabellenletzter waren, ist es schon unglaublich, dass wir in die Play-offs gekommen sind.“ Zwischenzeitlich hatte Hoffmann sogar seinen Rücktritt angeboten. „Es war ein Schritt, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen“, erklärt er dies. „Wir haben von Anfang an gut gespielt, aber wir hatten einfach eine Ergebniskrise.“

Der HC Landsberg spielt eine „gigantische“ Rückrunde

Dann gab es personelle Veränderungen - die Riverkings trennten sich von Luis Postel und Marius Klein - und es ging aufwärts. „Dass wir die beiden gehen lassen, da hatten uns viele für verrückt erklärt“, sagt Hoffmann, doch danach passte der Zusammenhalt im Team. „Wir haben dann eine gigantische Rückrunde gespielt“, erinnert der Coach - bis zum letzten Spieltag war sogar noch der direkte Einzug in die Play-offs in Reichweite gewesen. „Was meine junge Mannschaft dann in diesem letzten Spiel, in den Pre-Play-offs und in den Play-offs geleistet hat, darauf kann sie einfach stolz sein“, freut sich der Coach.

Icon Galerie 104 Bilder Eishockey Bayernliga Playoffs: Die Bilder von Spiel 6 des HC Landsberg Riverkings gegen die Erding Gladiators.

Und auf noch etwas: Die Mannschaft hat die Fans wieder begeistert. „Was ich da an Euphorie erlebt habe, war einfach sensationell“, freut sich Hoffmann. „Wir wollten die Zuschauer wieder ins Stadion locken, das ist uns gelungen.“ Selbst als die Landsberger noch am Ende der Tabelle lagen, waren meist rund 700 Fans im Stadion. „Wir haben aber auch immer emotional gespielt, da hat das Zuschauen Spaß gemacht“, so der Coach. Überragend sei der Zuspruch in den Play-offs gewesen. Im letzten Heimspiel knackten die Landsberger die 2000er-Marke und in Erding waren rund 600 Fans dabei. Diese bekamen bei der Pressekonferenz übrigens auch ein Extra-Lob für ihr faires Auftreten. Nur zu gerne hätte Hoffmann die Fans auch mit dem Weiterkommen belohnt, aber das ist nun ein Ziel für die Zukunft, denn klar ist: „Ich bleibe in Landsberg“, gibt der Coach bekannt. „Die Stadt Landsberg und die Fans haben es verdient, dass wir mal ins Halbfinale einziehen und irgendwann etwas in die Höhe halten“, spielt er auf ein Finale an.

Der HC Landsberg plant schon für die nächste Saison

Michael Grundei, Vizepräsident Sport beim HCL, sieht es ähnlich. Der Zuschauer-Zuspruch lässt ihn zuversichtlich in die Zukunft sehen. „Man darf nicht vergessen, dass die zwei Jahre Oberliga noch Nachwirkungen hatten. Es war uns klar, dass die ersten beiden Jahre in der Bayernliga schwer werden würden.“ Umso größer sei der Erfolg zu bewerten. „Natürlich hat es direkt nach Spielende wehgetan, aber wie die Fans die Mannschaft gefeiert haben, das hat uns echt angefasst.“ Und gebe ein gutes Gefühl für die Zukunft: „Die Gespräche mit den aktuellen Spielern laufen schon seit Wochen, haben während der Play-offs natürlich geruht“, verrät er. Aber auch Gespräche mit Neuzugängen seien vielversprechend. „Jetzt feiern wir erst mal gemeinsam Fasching, das passiert ja auch nicht oft, dass es im Eishockey geht“, so Grundei und nach dem Faschings-Wochenende soll die offizielle Abschiedsfeier stattfinden, den genauen Termin gibt der HCL noch bekannt.