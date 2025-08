TSV Landsberg im Pokal: Trainer Schmidt hat die Qual der Wahl in der Torwartfrage

Es ist eine uralte Weisheit, dass man sich im Fußball meistens ein zweites Mal trifft. Wenn nicht noch öfter… Und am Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) empfängt Bayernligist TSV Landsberg in der zweiten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals Regionalligist TSV Schwaben Augsburg – eine Partie, die bereits zum 12. Mal ausgetragen wird. Im Juli 2022 feierten die Landsberger in der ersten Pokalrunde unter Spielertrainer Sascha Mölders einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen. Das gibt’s in diesem Wettbewerb, wenn es nach 90 Minuten Unentschieden steht. Zudem standen sich die beiden Teams zehnmal in der Bayernliga gegenüber. Bilanz: Vier Landsberger Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen.

Ein Highlight war das letzte Aufeinandertreffen am 16. März 2024, als am Lech noch vom Regionalliga-Aufstieg geträumt werden durfte – und diese Träume offiziell befeuert wurden: Da kamen über 1000 Zuschauer zum Topspiel in den 3C-Sportpark und sahen ein dramatisches 2:2 nach Toren von Amar Cekic und Mölders für die Gastgeber und dem Augsburger Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Von der aktuellen Mannschaft waren damals nur Maxi Holdenrieder und Tino Reich dabei. Und noch einer, aber im „falschen“ Trikot: Kilian Pittrich, der 2023/24 insgesamt 31 Mal für die Schwaben auflief und mit ihnen Meister wurde, wurde in der 80. Minute eingewechselt – und am Saisonende von Spielertrainer Matthias Ostrzolek, Ex-Profi unter anderem beim HSV und FC Augsburg, weggeschickt.

Auch der Landsbeger Trainer hat eine „Augsburger Vergangenheit“

Zum Glück für Landsberg: „Er hat bei uns von Anfang an überzeugt, wurde schnell zum Leistungsträger“, sagt Trainer Alex Schmidt. Auch für den früheren Kauferinger und Ostrzolek gilt: Man sieht sich im Fußball meist ein zweites Mal. Auch Schmidt hat eine Schwaben-Vergangenheit: In der Saison 1995/96 spielte er 32 Mal für die Augsburger in der Landesliga und erzielte dabei vier Tore. „Das war eine schöne Zeit. Wir haben damals unter Trainer Manfred Tripbacher im Rosenaustadion gespielt“, erinnert er sich.

Das ist längst Fußball-Historie – heute zählt für Schmidt nur der Pokal. Die Favoritenrolle schiebt der Landsberger Coach dem aktuellen Regionalliga-Kellerkind (zwei Spiele, zwei Niederlagen, zuletzt 1:4 gegen Eichstätt) zu: „Das ist für uns ein Bonusspiel. Wir sind in der Außenseiterrolle, haben nichts zu verlieren. Wir können befreit aufspielen und Augsburg einen heißen Fight bieten und das Leben so schwer wie möglich machen.“

Beim TSV Landsberg fallen zwei Spieler aus

Verzichten muss er dabei auf Youngster Luca Dollinger (Faserriss) und Sturm-Neuzugang Jeton Abazi, der sich am Sonntag in den Urlaub verabschiedet hat und auch am Freitag gegen Türkgücü München fehlen wird. „Während der Saison in den Urlaub zu fahren, ist inakzeptabel“, ärgert sich Schmidt, der gegen die Schwaben wieder auf seine zuletzt überzeugende Abwehr-Dreierkette Holdenrieder, Pittrich und Benny Auburger bauen wird.

Baniel Baltzer musste seit Saisonbeginn für Leo Leimeister im Tor Platz machen - aber vielleicht kommt seine Chance im Pokal. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

Aber wer spielt dahinter? Da hat der Coach die Qual der (Torwart)-Wahl, da im Pokal bekanntlich immer wieder mal in der Kiste gewechselt wird. Leo Leimeister, die alte und neue Nummer 1, zeigte in den drei Liga-Spielen, dass er zu den besten Keepern der Liga gehört, Neuzugang Dani Baltzer überzeugte in der Vorbereitung, musste trotzdem seinen Platz nach einer ganz engen Entscheidung räumen. Die Enttäuschung ist ihm anzumerken. „Eine schwierige Situation für ihn“, gibt Schmidt zu. „Aber er verhält sich vorbildlich, schiebt an und fordert Leo permanent heraus. Das schätze ich sehr.“ Der Trainer: „Da habe ich ein echtes Luxusproblem.“ Lösung wohl erst kurz vor dem Anpfiff…