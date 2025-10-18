Der VfL Denklingen erzielt in der Bezirksliga-Partie in Pullach wieder ein Tor

Nach drei torlosen Niederlagen in Folge gab es für die Denklinger nicht nur wieder den ersten Punkt - endlich konnte das Team von Spielertrainer Christoph Schmitt in der Fußball-Bezirksliga auch wieder ein Tor erzielen. Wirklich weiter hilft das 1:1-Unentschieden in Pullach den Denklingern allerdings nicht, doch dem will Spielertrainer Chris Schmitt nicht zu viel Bedeutung beimessen.

Eine Leistungssteigerung sowohl in der Abwehr als auch im Angriff hatte VfL-Trainer Chris Schmitt vor der Partie gefordert. Diese zeigte sein Team auch. Zwar kassierte Denklingen in der 16. Minute nach einem Angriff über links das 0:1, allerdings unglücklich: „Nach einer Hereingabe prallte der Ball gegen mehrere Schienbeine und landete dann doch bei einem Pullacher. Ein Flippertor, das man bekommt, wenn man unten drin steht“, beschreibt Schmitt die Szene.

Denklingen fehlt das nötige Quäntchen Glück

Doch sein Team setzte nach und einen schönen Angriff schloss Lukas Greif, nach Pass von Peter Kinast, zum Ausgleich ab. Bereits zuvor hatte Schmitt einen guten Schuss abgegeben, Pullachs Keeper holte den Ball aber aus dem Kreuzeck. „In der zweiten Halbzeit haben wir noch einiges investiert“, sagte Schmitt. Zwar hatte Pullach die erste Chance, doch wäre der Ball nicht an die Latte gegangen, wäre VfL-Keeper Simon Sporer zur Stelle gewesen. „Exemplarisch war die letzte Situation“, so Schmitt: „Wäre die Schuhgröße von Lukas Greif nur eine Nummer mehr, wäre er noch an die Hereingabe rangekommen, so aber rutschte er am Ball vorbei.“

Denklingen will sich durch die Tabelle nicht verunsichern

Insgesamt war der Denklinger Coach aber nicht unzufrieden: „Wir haben über das ganze Spiel hinweg gut gegen den Ball gearbeitet. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen.“ Dass der eine Punkt die angespannte Situation - Denklingen liegt auf einem Relegationsplatz - nicht entspannt, nimmt Schmitt gelassen. „Wir müssen nicht auf die Tabelle schauen, in erster Linie ist es wichtig, dass wir punkten und auch wieder ein Tor erzielt haben.“