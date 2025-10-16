Damen der DJK Landsberg rechnen sich auch in ihrem zweiten Bayernliga-Spiel einiges aus

Besser hätte es für die Basketball-Damen der DJK Landsberg kaum laufen können: Die Aufsteigerinnen in die Bayernliga feierten in ihrem Heimspiel gleich einen 71:63-Heimsieg. Am Samstag steht das nächste Spiel für die DJK an, dann sind sie bei den Haching Baskets zu Gast - dann aber nicht mehr ganz so gut aufgestellt, dennoch ist das Team optimistisch.

Vor den Augen von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die der Mannschaft auch das Stadtmaskottchen Beppo überreichte, feierten die DJK-Damen den ersten Bayernliga-Sieg. „Das war schon toll, es war eine coole Atmosphäre und Frau Baumgartl ist bis zum Schluss geblieben und hat uns angefeuert“, berichtet Linda Dambaur von der Premiere. In der Verlängerung setzten sich die Gastgeberinnen letztlich durch.

An der Trefferquote müssen die DJK-Damen noch arbeiten

Das lag vor allem daran, dass die Trefferquote nicht wirklich optimal war. „Es war schließlich das erste Spiel, da ist schon noch ein bisschen Nervosität dabei“, erklärt Dambaur - dennoch: „An der Trefferquote müssen wir schon noch arbeiten. Dann wäre es auch nicht so spannend geworden.“ Gut geklappt habe dagegen schon das Zusammenspiel - und auch das Tempo in der Bayernliga sei kein Problem gewesen. „Unsere Kondition reicht“, lautet ihr Urteil.

Die Gastgeberinnen haben schon zwei Spiele absolviert

Bei den Haching Baskets allerdings stehen voraussichtlich nur acht Spielerinnen zur Verfügung, die Landsbergerin hält das aber für ausreichend. Zwei Spiele haben die Gastgeberinnen bereits absolviert, gegen den FC Bayern München hatte es eine Niederlage gegeben, gegen Schwaben Augsburg hatten die Hachingerinnen die ersten Punkte eingefahren. „Ich hoffe, wir können sie schlagen“, blickt Dambaur auf das Spiel gegen einen unbekannten Gegner. Können die DJK-Damen an die Teamleistung bei der Premiere anknüpfen und ihre Trefferquote erhöhen, sollte der Wunsch in Erfüllung gehen. Die Partie beginnt am Samstag um 17 Uhr im Lise-Meitner-Gymnasium.

Die Herren der DJK Landsberg sind in der Bezirksoberliga am Wochenende spielfrei.