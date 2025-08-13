Kaufering verpasst nach Elfmeterschießen die nächste Runde im Toto-Pokal

Im Vorfeld der Partie war der VfL Kaufering klar der Favorit: In der Bezirksliga Schwaben noch ungeschlagen, deutete alles auf einen Sieg beim noch punktlosen Augsburger Kreisligisten hin. Doch es kam ganz anders: „Wenn wir vor dem Tor nicht konsequent genug spielen, dann passiert eben so was“, sagte VfL-Coach Franco Simon nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft. Am Ende war es ein Glücksspiel, denn die Partie wurde erst nach mehreren Elfmetern entschieden.
Fußball
