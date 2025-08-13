Icon Menü
In der ersten Runde des Fußball-Toto-Pokals ist für den VfL Kaufering bereits Schluss

Fußball

Kaufering verpasst nach Elfmeterschießen die nächste Runde im Toto-Pokal

Fußball-Bezirksligist VfL Kaufering tritt zum Pokal-Spiel in Schwabegg als Favorit an - und unterliegt. Doch der Trainer findet auch einen positiven Aspekt.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Kauferings Trainer Franco Simon war nicht zufrieden: Gegen den Kreisligisten Schwabegg scheiden er und sein Team im Pokal aus.
    Kauferings Trainer Franco Simon war nicht zufrieden: Gegen den Kreisligisten Schwabegg scheiden er und sein Team im Pokal aus. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Im Vorfeld der Partie war der VfL Kaufering klar der Favorit: In der Bezirksliga Schwaben noch ungeschlagen, deutete alles auf einen Sieg beim noch punktlosen Augsburger Kreisligisten hin. Doch es kam ganz anders: „Wenn wir vor dem Tor nicht konsequent genug spielen, dann passiert eben so was“, sagte VfL-Coach Franco Simon nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft. Am Ende war es ein Glücksspiel, denn die Partie wurde erst nach mehreren Elfmetern entschieden.

