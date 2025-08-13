Der Landsberg X-Press will sich mit einem Sieg vom Publikum verabschieden

Der dritte Platz ist dem Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga bereits sicher. Doch darauf wollen sich die X-Men nicht ausruhen: Sie wollen sich am Samstag, ab 17 Uhr, mit einem Sieg gegen die Franken Knights von ihren Fans verabschieden. Nicht nur, um mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen, auch aus einem anderen Grund wünscht sich Markus Gruberbauer, Präsident des X-Press, einen erfolgreichen Abschluss. Für die Zuschauer ist dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet.
