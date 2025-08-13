Icon Menü
In der Football-Regionalliga erwartet der Landsberg X-Press zum Saisonabschluss die Franken Knights

Football

Der Landsberg X-Press will sich mit einem Sieg vom Publikum verabschieden

Am Samstag bestreitet der Landsberg X-Press sein letztes Spiel in der Football-Regionalliga. Die Franken Knights sollten ein machbarer Gegner sein.
Von Margit Messelhäuser
    Zum letzten Mal in dieser Saison marschiert der Landsberg X-Press (grüne Trikots) übers Feld: Am Samstag sind die Franken Knights zu Gast.
    Zum letzten Mal in dieser Saison marschiert der Landsberg X-Press (grüne Trikots) übers Feld: Am Samstag sind die Franken Knights zu Gast. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Der dritte Platz ist dem Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga bereits sicher. Doch darauf wollen sich die X-Men nicht ausruhen: Sie wollen sich am Samstag, ab 17 Uhr, mit einem Sieg gegen die Franken Knights von ihren Fans verabschieden. Nicht nur, um mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen, auch aus einem anderen Grund wünscht sich Markus Gruberbauer, Präsident des X-Press, einen erfolgreichen Abschluss. Für die Zuschauer ist dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet.

