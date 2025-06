Der Landsberg X-Press geht in Amberg als klarer Favorit in die Partie der Regionalliga

Ein Spiel steht für den Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga noch aus, dann haben die X-Men die Hälfte der Saison absolviert. „Aber dieses Spiel müssen wir auch erst mal rumbringen“, sagt Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press. Auch wenn es die Landsberger am Sonntag in Amberg mit Tabellenvorletzten zu tun bekommen, ist die Vorsicht des Präsidenten durchaus angebracht. Er zieht aber jetzt schon mal ein Fazit.

