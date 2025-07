Kann der Landsberg X-Press die perfekte Saison für Augsburg verhindern?

Bislang dominierten die Augsburg Centurions die Football-Regionalliga fast nach Belieben: Mit sieben Siegen aus sieben Spielen steht der Aufsteiger, der den Sprung in die GFL2 als Saisonziel ausgegeben hat, ganz oben. Auch der Landsberg X-Press hatte im Heimspiel gegen die Augsburger wenig zu melden. Am Samstag steht nun das Rückspiel an - Kick-off ist um 17 Uhr und die Landsberger wollen in der Außenseiterrolle für eine Überraschung sorgen.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis