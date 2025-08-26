Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

In der Fußball-A-Klasse überzeugt der Aufsteiger SF Windach bislang in beeindruckender Manier

Fußball

Der Erfolg der Sportfreunde Windach ist von langer Hand geplant

Die Fußballer aus Windach haben eine lange Durststrecke hinter sich. Dass der A-Klassen-Aufsteiger jetzt vorne mitspielt, hat wenig mit Zufall zu tun.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Für Windachs Trainer Andreas Ufer (rechts) ist der bisherige Erfolg nicht ganz so überraschend.
    Für Windachs Trainer Andreas Ufer (rechts) ist der bisherige Erfolg nicht ganz so überraschend. Foto: Thorsten Jordan

    Nach drei Spielen führen die Sportfreunde Windach - als Aufsteiger - souverän die Tabelle der Fußball-A-Klasse 7 an. Für viele eine Überraschung, nicht so für Trainer Andreas Ufer. „Dass wir eine gute Rolle spielen können, war mir schon klar, dass es so gut läuft, was auch die Punkte betrifft, da bin ich doch ein bisschen überrascht“, räumt der Coach ein. Dabei haben die Windacher aber vor und nach dem Aufstieg nichts dem Zufall überlassen und hatten mit einem Neuzugang das nötige Glück.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden