Fußball-Bayernliga: Wer steht beim TSV Landsberg gegen Aufsteiger Geretsried im Tor?

Nach vier Siegen in Folge setzte es für den TSV Landsberg im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga beim TSV 1860 München II eine 0:2-Niederlage. Fast noch bitterer als das Ergebnis war allerdings die Verletzung von Torhüter Leopold Leimeister. Zwar kann TSV-Trainer Christopher Rech von dem Heimspiel am Freitagabend gegen Geretsried (19 Uhr) leichte Entwarnung geben - gelöst ist das Torhüter-Problem aber wohl noch nicht.

In der 78. Minute musste Leimeister in München nach dem Zusammenprall mit einem Sechziger mit einer blutenden Gesichtsverletzung ausgewechselt werden. „Gebrochen ist aber nichts“, kann Landsbergs Trainer Christoph Rech etwas beruhigen. Ob Leimeister aber am Freitagabend zur Verfügung steht, werde erst kurzfristig entschieden. „Er will es am Donnerstagabend im Training noch mal versuchen, dann müssen wir sehen“, so Rech, aber die Gesundheit gehe vor, betont er.

Noch gibt es keine Entscheidung, wer im Landsberger Tor stehen wird

Und wenn der Stammkeeper ausfällt? „Dann ist Cinar Tastan unsere Nummer zwei“, sagt Rech. Der 19-Jährige war auch in München eingewechselt worden und ohne Gegentor geblieben. Eine Rückkehr von Daniel Baltzer, der den TSV vor einigen Wochen verlassen hatte, sei keine Option. „Ich hatte mit ihm auch gar keinen Kontakt.“ Mit Frank Schmitt, Keeper in der zweiten Mannschaft, hätten die Landsberger noch einen erfahrenen Torhüter - der 35-Jährige war auch schon in der Bayernliga zum Einsatz gekommen. Rech lässt sich alle Optionen offen: „Ich habe was im Kopf“, verrät er - mehr aber nicht.

Fulminanter Sieg des TSV Landsberg gegen den FC Ismaning Icon Galerie 33 Bilder Bildergalerie: In der Fußball-Bayernliga feiert der TSV Landsberg einen deutlichen Heimsieg gegen den FC Ismaning.

Ziemlich sicher ist dagegen den Einsatz von Maximilian Berwein, der in München ja auch fehlte. „Er war wieder im Training und es hat ganz gut ausgesehen“, sagt Rech. Auch bei einigen anderen kranken und angeschlagenen Spielern sehe es gut aus. „Der Kader füllt sich wieder“, freut sich Rech. Das ist auch gut so, denn mit Geretsried kommt eine „vernünftige Mannschaft, die im Kern zusammengeblieben ist“. Er erwartet ein Team, das auch Fußballspielen will und über gute Stürmer verfügt. „Zwar hatte Geretsried in den vergangenen Wochen einen Durchhänger, unterschätzen darf man das Team aber nicht.“

Landsbergs Trainer zieht bislang ein positives Fazit

Und die Landsberger wollen schließlich ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen: „Es gibt ein, zwei Spiele, wo wir Punkte liegengelassen haben, insgesamt aber sind wir bislang natürlich sehr zufrieden“, zieht Rech kurz vor der Halbzeit der Saison schon mal ein erstes Fazit. Die Partie beginnt am Freitagabend um 19 Uhr.