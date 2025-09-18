Landsbergs Trainer Rech: Mit dem Pflichtsieg ist das immer so eine Sache

Vom Papier her scheint es eine klare Angelegenheit zu sein: Der TSV Landsberg, als Tabellenvierter der Fußball-Bayernliga, tritt im Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen das Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg an. „Das dachte man gegen Kottern, als Vorletzter, aber auch“, warnt Landsbergs Trainer Christoph Rech. Und auch Hauzenberg dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden, warnt Rech, denn zuletzt sorgte der Aufsteiger doch für eine Überraschung.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden