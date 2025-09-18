Icon Menü
In der Fußball-Bayernliga erwartet der TSV Landsberg am Freitagabend Sturm Hauzenberg

Fußball

Landsbergs Trainer Rech: Mit dem Pflichtsieg ist das immer so eine Sache

Am Freitagabend hat der TSV Landsberg das Schlusslicht der Fußball-Bayernliga zu Gast. Der FC Sturm Hauzenberg sorgte zuletzt allerdings für eine Überraschung.
Von Margit Messelhäuser
    Landsbergs Cheftrainer Christoph Rech konnte gegen Kottern seinen ersten Sieg feiern, jetzt wollen er und das Team gegen Hauzenberg nachlegen.
    Landsbergs Cheftrainer Christoph Rech konnte gegen Kottern seinen ersten Sieg feiern, jetzt wollen er und das Team gegen Hauzenberg nachlegen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Vom Papier her scheint es eine klare Angelegenheit zu sein: Der TSV Landsberg, als Tabellenvierter der Fußball-Bayernliga, tritt im Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen das Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg an. „Das dachte man gegen Kottern, als Vorletzter, aber auch“, warnt Landsbergs Trainer Christoph Rech. Und auch Hauzenberg dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden, warnt Rech, denn zuletzt sorgte der Aufsteiger doch für eine Überraschung.

