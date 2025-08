Der TSV Landsberg bleibt in der Fußball-Bayernliga weiter ungeschlagen

So schwach der Start des TSV Landsberg in der vergangenen Saison war, so stark präsentiert sich das Team in dieser Saison der Fußball-Bayernliga. Auch am dritten Spieltag punktet das Team von Trainer Alexander Schmidt - und das dreifach. Mit 3:2 setzten sich die Landsberger beim FC Pipinsried nach einem hochklassigen Spiel durch und erzielten dabei auch noch ein echtes Traumtor.

Die Landsberger starteten gut in die Partie und hatten die ersten Chancen. In der 19. Minute sorgte Daniele Sgodzaj für die verdiente Führung. Für Leopold Leimeister im Tor des TSV gab es relativ wenig Arbeit - die Landsberger Abwehr stand gut, der Ex-Landsberger und nun Pipinsrieder Torjäger Nico Karger war praktisch abgemeldet. Eigentlich hätte der TSV noch das zweite oder dritte Tor nachlegen können, ja müssen, doch es blieb bei der knappen Führung zur Halbzeit.

Lukas Bettrich bringt Landsberg mit einem Traumtor erneut in Führung

Nach der Pause kam es zu zwei Toren in rekordverdächtigem Tempo: Zunächst gelang Pablo Rodriguez-Benitez der Ausgleich (50.), doch mit dem Anstoß, nur Sekunden später, erzielte Lukas Bettrich mit einem Traumtor die erneute Landsberger Führung: Von der Mittellinie aus brachte er den Ball im Gehäuse unter. Als dann noch Maximilian Berwein in der 78. Minute das 3:1 nachlegte, schien dies eine Vorentscheidung zu sein, aber Pipinsried gab sich nicht auf - das 2:3 durch Fabian Benko läutete eine spannende Schlussphase ein. Und praktisch in der letzten Sekunde war TSV-Keeper Leimeister zur Stelle und rettete den Sieg - der den Landsbergern erst mal die Tabellenführung einbrachte.