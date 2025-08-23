Die Niederlage kommt für den TSV Landsberg zu einem ungünstigen Zeitpunkt

Am siebten Spieltag der Fußball-Bayernliga hat es nun auch den TSV Landsberg erwischt - beim SV Erlbach kassierte das Team von Interimstrainer Christoph Rech eine knappe und unglückliche Niederlage. Die kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und ist ausgesprochen ärgerlich, dennoch gibt es Lob für das Team.

Es war das zweite Spiel nach der überraschenden Trennung der Landsberger von Trainer Alex Schmidt - unter ihm war der TSV noch ohne Niederlage gewesen. Auch der Einstand von Interimstrainer Christoph Rech, der als Sportlicher Leiter zusammen mit dem verletzten Spieler Furkan Kircicek erst mal die Marschrichtung vorgibt, war durchaus in Ordnung. Gegen Türkspor Augsburg hatten die Landsberger einen Rückstand aufgeholt und noch einen Punkt gewonnen. Doch in Erlbach ging der TSV erstmals in dieser Saison leer aus.

In der ersten Halbzeit fallen noch keine Tore

Rech hatte bereits im Vorfeld gewarnt und die Partie als „das vielleicht schwerste Auswärtsspiel der Saison“ bezeichnet. Nicht nur aufgrund der Qualität des Gastgebers, auch verwandeln die Zuschauer das Stadion „zu einem Hexenkessel“, so Rech. Allerdings dauerte es, ehe erstmals Torjubel aufkam, denn die erste Halbzeit endete mit einem 0:0. Das änderte sich dann aber nach der Pause.

Icon Galerie 28 Bilder Fußball Bayernliga: Die Bilder vom Spiel des TSV Landsberg gegen Türkspor Augsburg.

In der 69. Minute ging Erlbach in Führung - nach einer Ecke war es ein Sonntagsschuss in den Winkel, der den Gastgebern das 1:0 einbrachte. „Der wird so auch nicht jeden Tag verwandelt“, sagte Nico Held, Abteilungsleiter der TSV-Fußballer. Der TSV investierte nun mehr und erhielt in der 86. Minute einen Elfmeter -Benedikt Auburger war nach einem schönen Spielzug im Strafraum von den Beinen geholt worden. Der inzwischen eingewechselte Jeton Abazi übernahm Verantwortung - und erzielte den Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase hagelte es Gelbe Karten für beide Teams - entscheidend war abder der Einsatz von Lukas Bettrich im Strafraum: Der Schiri hatte ein Foul gesehen und auf den Punkt gezeigt.

Umstrittener Strafstoß besiegelt die Landsberger Niederlage

Dieser Strafstoß, so Nico Held, sei mehr als umstritten gewesen: „Sogar der Erlbacher Spieler hat gesagt, dass es kein Foul gewesen sei.“ Doch die Entscheidung war gefallen und Erlbach nutzte den Elfer - die letzte Aktion in dieser Partie - zum 2:1-Siegtreffer. „Das war natürlich sehr ärgerlich, aber man darf nicht vergessen, dass Erlbach schon seit einigen Jahren zu den besten Teams der Bayernliga zählt“, betonte Nico Held. Seiner Mannschaft könne er nur ein Kompliment aussprechen - das habe sie im Übrigen auch vom Gegner erhalten.

„Es ist momentan ein richtig tollen Miteinander“, sagte Held - deshalb sei es auch nicht schlimm, dass die Mannschaft mit einer Niederlage in die kurze Pause gehen müsse. „Wichtig ist jetzt mal, dass wir den Kopf wieder freibekommen, denn es war schon ein sehr hartes Programm, das wir absolvieren mussten.“ So steht das nächste Training auch erst am Dienstag an und ab diesem Zeitpunkt bereiten sich die Landsberger auf einen weiteren Höhepunkt vor, am Dienstag, 2. September, ist nämlich der Drittligist FC Ingolstadt im 3C-Sportpark zum Pokal-Achtelfinale zu Gast. „Die Anfrage nach den Tickets läuft schon sehr gut, unser Ziel sind 1000 Fans im Stadion“, sagte Nico Held - Vorbestellungen sind per E-Mail an nico.held@tsv-landsberg-fussball.de bereits möglich.

In Arbeit ist dafür ein Rahmenprogramm - ebenso laufen die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für Alexander Schmidt. „Es wird aber sicher kein Schnellschuss“, so Held. „Wir haben auch mit der Mannschaft gesprochen, wir sind momentan so stabil, mit Christoph Rech, Furkan Kircicek und mir im Hintergrund, dass es nicht schlimm ist, wenn es vor dem Ingolstadt-Spiel noch keine Entscheidung gibt.“