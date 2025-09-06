Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

In der Fußball-Bayernliga muss sich der TSV Landsberg in Kirchanschöring mit einem Remis begnügen

Fußball

Elfmeter-Drama in Kirchanschöring kostet den TSV Landsberg den Sieg

Nach dem Pokal-Schlager gegen Ingolstadt geht es für den TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga wieder um Punkte. In Kirchanschöring fallen die Tore spät.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Tadeus Henn (schwarzes Trikot) sorgte in Kirchanschöring mit einem Freistoß für die Landsberger Führung.
    Tadeus Henn (schwarzes Trikot) sorgte in Kirchanschöring mit einem Freistoß für die Landsberger Führung. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Was für ein bitterer Nachmittag für den TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga: Beim Tabellenzweiten Kirchanschöring geht das Team von Cheftrainer Christoph Rech in der Schlussphase in Führung - und muss mit der letzten Aktion doch noch den Ausgleich hinnehmen. Das Landsberger Trainer-Trio um Christoph Rech muss damit weiter auf den ersten Sieg warten. Zwei Punkte hat Rech dabei zu bemängeln.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden