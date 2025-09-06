Elfmeter-Drama in Kirchanschöring kostet den TSV Landsberg den Sieg

Was für ein bitterer Nachmittag für den TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga: Beim Tabellenzweiten Kirchanschöring geht das Team von Cheftrainer Christoph Rech in der Schlussphase in Führung - und muss mit der letzten Aktion doch noch den Ausgleich hinnehmen. Das Landsberger Trainer-Trio um Christoph Rech muss damit weiter auf den ersten Sieg warten. Zwei Punkte hat Rech dabei zu bemängeln.
