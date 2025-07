TSV Landsberg plant schon für die nächste Saison in der Bayernliga

Es hätte eigentlich ein lockeres Wochenende werden können für die Bayernliga-Fußballer und die Verantwortlichen beim TSV Landsberg, sind sie doch spielfrei. Doch daraus wird nichts. Nach fünf Niederlagen in Folge ist das Team von Trainer Alex Schmidt wieder nah an die Gefahrenzone herangerückt - und muss nun zuschauen, was die Konkurrenz macht. Auch wenn die Relegation „wieder ein Thema ist“, wie Abteilungsleiter Nico Held sagt, laufen die Planungen für nächste Saison - und zwar wieder in der Bayernliga.

