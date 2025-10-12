Der VfL Denklingen findet in der Fußball-Bezirksliga keinen Weg aus der Krise

„Ich würde viel lieber mitspielen“ - das sagte Denklingens verletzter Torjäger Simon Ried (Kahnbeinbruch) am Sonntag vor dem Bezirksliga-Spiel gegen den starken Aufsteiger MTV München. Es zeigte sich schnell, dass „Simba“, der als Co-Trainer agierte und von außen Anweisungen gab, auch besser auf als neben dem Platz gestanden wäre – ohne ihn läuft so gut wie nichts im Denklingen Sturm. Das Resultat: Ein 0:3 auf eigenem Platz, schon die dritte Niederlage in Folge ohne Tor.

Und es war für die Denklinger - vor den Augen von Ex-Trainer Markus Ansorge - das siebte Sieglos-Spiel am Stück mit insgesamt nur einem Punkt. „Das war 1:1 das gleiche Spiel wie letzte Woche gegen Planegg. Wir machen ein gutes Spiel, alle sind gewillt, jeder gibt alles, aber der Punch vorne und die Zielstrebigkeit fehlen halt. Das zieht sich durch die gesamte Saison“, so Spielertrainer Chris Schmitt.

Bereits nach 20 Minuten ist die Partie entschieden

Ganz bitter für den VfL: Die Partie war bereits nach gut 20 Minuten entscheiden: Erster Schuss (von Valentin Dammasch) aufs Tor von Simon Sporer (14.) – 0:1. Zweiter Schuss, wieder von Dammasch (20.) – 0:2. Und der dritte Streich, dieses Mal von Top-Torjäger Alexander Kaltner, nur zwei Minuten später – 0:3, Kaltners 20. Saisontreffer, alles klar für die Münchner. „Das war dreimal schlecht verteidigt, dreimal nicht aufgepasst“ kritisierte Schmitt.

Kurz vor Schluss gibt es auch noch Rot für einen Denklinger

Damit war die Niederlage besiegelt, obwohl die Gastgeber danach besser im Spiel waren und nichts mehr zuließen. Ein Aufreger noch zum Schluss: Ein Schubser von Michi Stahl in der Nachspielzeit kurz vorm 16er – für den Schiedsrichter Grund genug, den Denklinger mit Roter Karte vom Feld zu schicken. Danach Freistoß und Abpfiff. „Das tut uns extrem weh“, ärgerte sich Schmitt. Sein Fazit: „Ich kann keinem was vorwerfen, weil alle alles reingehauen haben. Aber am Ende entscheiden halt die drei Fehler das Spiel.“ Weiter geht’s am kommenden Samstag, ab 14 Uhr, beim Landesliga-Absteiger SV Pullach, der zuletzt zweimal verloren hat (1:4 gegen Penzberg und 0:3 aktuell in Bad Heilbrunn).