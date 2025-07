Der VfL Denklingen erwartet in der Bezirksliga einen „alten Bekannten“ mit vielen neuen Gesichtern

Eigentlich kennen sich beide Mannschaften gut: Das Duell in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfL Denklingen und dem BCF Wolfratshausen sorgt schon seit Jahren für spannende Spiele. Doch diesmal ist es anders: Nicht nur beim VfL Denklingen hat sich einiges getan, auch der BCF Wolfratshausen zeigt ein „neues Gesicht“, wenn er am Freitagabend in Denklingen aufläuft (19.30 Uhr).

Es wird in dieser Saison nicht das einzige Spiel am Freitagabend sein für die Denklinger, Coach Christoph Schmitt sagt warum: „Unsere Spieler sind inzwischen in einem Alter, in dem am Wochenende einige Feiern, wie etwa Hochzeiten, anstehen und wir haben ja einen tollen Kunstrasenplatz und gutes Flutlicht.“ Diesmal wurde die Partie auf Freitag verlegt, da am Wochenende Dorffest und Weinfest anstehen - da soll am Freitag der Grundstein gelegt werden, um auch in Feierlaune zu kommen.

Wolfratshausen startet mit herber Niederlage in die Saison

Über den Gegner kann Schmitt noch wenig sagen. „Was man so hört und liest, befindet sich die erste Mannschaft gerade im Umbruch“, so Schmitt. So vermeldet der Verein mehr als zehn Neuzugänge, auch Trainer Florian Ächter steht erst seit dieser Saison an der Außenlinie. Zum Auftakt kassierte der BCF gleich mal eine herbe 0:6-Pleite gegen Bad Heilbrunn. „Ich denke, das Team muss sich erst noch finden“, beurteilt Schmitt die Klatsche.

Denklingen kann mit einem fast kompletten Kader antreten

Er selbst will sich mit dem Gegner gar nicht zu sehr beschäftigen: „Wir müssen auf uns schauen“, gibt er als Marschrichtung aus. Und da fehlte ihm beim 1:1 seiner Mannschaft in Geiselbullach etwas die letzte Konsequenz im Spiel mit dem Ball und gegen den Ball. „Aber ich denke, das kommt mit den Spielen“, macht er sich keine großen Sorgen. Schließlich haben Einsatz und Moral gepasst. Fast komplett ist auch sein Kader, auf Armin Sporer muss er aus persönlichen Gründen verzichten, dafür „rückt Jannik Ulsamer in den Kader“, so der Coach. Es ist also alles bereit für einen guten Start in ein Fest-Wochenende, die Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen.